Заболеваемость инфекциями в России снизилась на треть

В 2023 году в России было зарегистрировано на 30% меньше инфекционных заболеваний, чем годом ранее. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Роспотребнадзор.

При этом в докладе Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2023 году» говорится, что в 2023 году ущерб от инфекционных заболеваний составил 1,87 миллиарда рублей, в то время как в 2022 году ущерб был равен 1,14 миллиарда рублей.

В докладе также отмечается, что в России стали значительно меньше болеть коронавирусом, а также «наметился явно выраженный тренд на снижение количества случаев острых инфекционных заболеваний и показателя заболеваемости к средним значениям периода 2010–2019 годов».

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Роспотребнадзор отмечает, что случаев заболеваний коронавирусом стало меньше на 83% в 2022 году. Всего за год вирусом переболели 2,1 миллиона человек. При этом детская заболеваемость снизилась в семь раз. В большинстве случаев люди болели вариантом коронавируса «омикрон». Наибольшую заболеваемость выявили в Петербурге, Пензенской и Самарской областях и в Москве.

Наибольшее снижение заболеваемости Роспотребнадзор зафиксировал по бактериальной дизентерии — в 3,8 раза меньше от среднего показателя, острому вирусному гепатиту В — в 3,1 раза меньше, псевдотуберкулезу — в 2,5 раза меньше.

При этом значительно выросла заболеваемость коклюшем, корью, вирусной внебольничной пневмонией и гемофильной инфекцией. В докладе отмечается, что наибольший финансовый ущерб приносят инфекции верхних дыхательных путей и коронавирус.

Ранее всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что Россия занимает третье место среди стран с наибольшей заболеваемостью кори на европейском континенте. Впереди оказались только Казахстан и Азербайджан. Роспотребнадзор считает такую статистику ошибочной.

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