Ученые разработали новый тест на рак простаты с использованием слюны

Исследователи из Института исследований рака в Лондоне (ICR) и фонда Royal Marsden NHS разработали новый тест на рак простаты. Об этом сообщает The Guardian.

Издание отмечает, что в новом виде теста будет использоваться слюна человека. По мнению ученых, такой способ позволяет быстрее и с более высокой точностью протестировать пациента на наличие рака простаты.

«Благодаря этому тесту можно будет переломить ситуацию с раком простаты. Мы показали, что простой и дешевый тест слюны для выявления мужчин с более высоким риском из-за их генетической структуры является эффективным инструментом для раннего выявления рака», — рассказала Розалинда Илес, профессор онкогенетики в ICR.

Читать еще Человечеству больше не нужны новые нефтегазовые месторождения Нынешних проектов хватит до 2050 года. Именно к этому времени все планировали отказаться от ископаемого топлива

Ученые и врачи разработали тест со слюной после изучения ДНК сотен тысяч мужчин. Он работает путем поиска в слюне генетических сигналов, связанных с раком простаты. К эксперименту привлекли более шести тысяч европейцев. Все они были в возрасте от 55 до 69 лет — когда риск рака простаты увеличивается.

После сбора слюны тест рассчитывал показатель полигенного риска каждого из мужчин. Оценка основана на 130 генетических вариациях кода ДНК, которые связаны с раком простаты.

Ученые отметили, что тест со слюной давал меньше ложноположительных результатов, нежели анализ крови на рак простаты.

Розалинда Илес рассказала, что исследования продолжатся в будущем. «Нашим следующим шагом будет проверка выявленных нами генетических маркеров, которые связаны с риском рака простаты в различных группах населения, чтобы гарантировать, что этот тест может принести пользу всем мужчинам», — добавила Илес.

Как отмечает The Guardian, согласно исследованию, опубликованному в журнале Lancet, к 2040 году количество мужчин с раком простаты удвоится и составит до 2,9 миллиона в год, а смертность вырастет на 85%.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.