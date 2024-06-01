Байден предложил план мира в секторе Газа

Президент США Джо Байден предложил трехэтапный план урегулирования конфликта между Израилем и ХАМАС в Секторе Газа. Этот план опубликовала пресс-служба Белого дома.

Первая фаза должна длиться шесть недель. Она включает в себя полное прекращение огня, вывод израильских войск из всех населенных районов Газы, освобождение заложников, в том числе женщин, пожилых людей и раненых, в обмен на освобождение палестинских заключенных. Байден добавил, что также хочет освободить американских заложников на этом этапе.

Президент США также отметил, что на этом этапе возрастет количество гуманитарной помощи. Он пообещал направлять 600 грузовиков с гумпомощью каждый день. «После прекращения огня эту помощь можно будет безопасно и эффективно распределить среди всех, кто в ней нуждается. Международное сообщество предоставит сотни тысяч временных убежищ», — заявил Байден.

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По мнению Байдена, во время первой фазы Израиль и ХАМАС должны начать переговоры о полном урегулировании конфликта. Президент подчеркнул, что переход ко второй фазе будет весьма сложным и отметил, что если переговоры затянутся, то режим прекращения огня также должен быть продлен.

На втором этапе должен произойти обмен остальными пленниками, в том числе военными, и полный вывод израильских войск из Сектора Газа.

В третьей фазе, по словам Байдена, должно начаться восстановление Сектора Газа, а останки погибших людей — возвращены их семьям.

В свой речи Байден заявил: «Я знаю, что в Израиле есть те, кто не согласится с этим планом и будет призывать к продолжению войны на неопределенный срок. Некоторые даже входят в правительственную коалицию. И они ясно дали понять: они хотят оккупировать Газу, они хотят продолжать воевать годами, и заложники для них не являются приоритетом».

Президент США добавил, что его план был передан представителям ХАМАСа в Катаре, и призвал принять его предложение.

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