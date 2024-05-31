Петербуржцы перенесли через дорогу 17 тысяч жаб

В Санкт-Петербурге волонтеры помогли перенесли через дорогу 17,5 тысяч серых жаб. Об этом со ссылкой на Комитет по природопользованию сообщило местное правительство.

Речь идет о жабах, живущих в заказнике «Сестрорецкое болото». С приходом весны они отправляются на нерест и их путь пролегает через дорогу общего пользования. Ежегодно часть мигрирующих жаб погибает под колесами автомобилей и велосипедов. Как писала «Фонтанка», в районе заказника находится коттеджный поселок, поэтому запретить проезд по этой дороге нельзя.

В этом году земноводные отправились на нерест раньше, чем обычно, — в первых числах апреля, хотя обычно это происходит в середине месяца. Комитет по природопользованию призвал петербуржцев присоединиться к спасению жаб. В итоге желающих оказалось так много, что набор волонтеров быстро закрыли. Как позднее отчитались в Смольном, в списке волонтеров значилось 700 человек.

Фото: «Фонтанка»

В итоге участок дороги, где проходит основной путь миграции жаб, огородили забором. Волонтеры начали руками переносить земноводных к водоему. Эта операция длилась несколько месяцев.

«Миграция завершилась успешно — в нерестилищах у восточного берега Сестрорецкого Разлива из икринок уже появились головастики и совсем скоро популяция серых жаб пополнится новыми особями. Благодарим волонтеров и неравнодушных местных жителей, которые в течение почти двух месяцев своими руками помогали амфибиям преодолеть опасный путь!», — говорится в сообщении Смольного.

Среди спасенных 17 500 жаб были и те, которые двигались на нерест, и те, которые возвращались с водоема в лес.

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