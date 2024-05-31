Авиакомпания разрешила пассажиркам выбирать места рядом с женщинами

Одна из крупнейших индийских авиакомпаний IndiGo Airlines внедрила функцию, позволяющую пассажиркам выбирать места в самолетах рядом с другими женщинами. Об этом сообщает CNN.

По информации издания, при выборе мест во время онлайн-регистрации женщинам начнут показывать, где сидят другие женщины. Функция будет доступна и путешествующим в одиночестве, и тем, кто выбирает места в рамках семейного бронирования. Пока что она действует в качестве пилотного проекта.

В IndiGo журналистам сказали, что внедрение этой опции отвечает идеалу компании #GirlPower. По мнению представителей перевозчика, она сделает путешествия более комфортными для пассажирок.

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Как отмечает Hindustan Times, в индийских самолетах периодически происходят инциденты, связанные с насилием в отношении женщин. Например, в январе 2023 году пьяный мужчина помочился на пожилую пассажирку рейса Air India. В июле прошлого года мужчина изнасиловал женщину на рейсе IndiGo, который следовал из Дели в Мумбаи. Еще одна женщина пожаловалась на то, что во время ночного перелета IndiGo из Мумбаи в Гувахати в сентябре 2023 года сидящий рядом с ней незнакомый мужчина трогал ее.

IndiGo — это лоукостер, который был основан в 2006 году. Авиакомпания выполняет более 2000 внутренних и международных рейсов в день.

Как отмечает CNN со ссылкой на отчет ФБР, в 2023 году в Соединенных Штатах возбудили 96 дел о сексуализированном насилии в самолетах. По словам силовиков, обычно речь идет о нежелательных прикосновениях. Преступниками чаще всего становятся мужчины, а жертвами — женщины и несовершеннолетние, летящие без сопровождения.

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