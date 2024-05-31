Родители убили дочь из-за отказа выходить замуж по расчету

В Пакистане задержали женщину, которую итальянский суд признал виновной в убийстве 18-летней дочери за отказ выходить замуж по расчету. Об этом сообщает Би-би-си.

Издание отмечает, что 51-летняя Назия Шахин скрывалась в течение трех лет. Ее выследили сотрудники Интерпола и полиции Пакистана. Теперь женщину собираются экстрадировать в Италию, где ее ранее приговорили к пожизненному заключению.

По версии следствия, эта семья переехала из Пакистана в Италию в 2016 году. Они поселились в фермерском городке Новеллара под Болоньей. В 2020 году родители узнали, что их дочь Саман состоит с кем-то в отношениях, и потребовали, чтобы она вернулась в Пакистан и вышла замуж по расчету. Девушка отказалась это делать.

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В течение семи месяцев она жила под защитой итальянских социальных служб, однако затем вернулась в Новеллару. Как пишет Би-би-си со ссылкой на итальянские СМИ, девушку заставили приехать в родительский дом обманом. После этого Саман пропала.

Тело девушки нашли в ноябре 2022 года недалеко от дома, где она жила с родителями. Вскрытие показало, что у нее была сломана шейная кость, что может говорить о смерти от удушья. Следствие предполагает, что так называемое «убийство чести» произошло в апреле 2021 года.

Мать и отец Саман сбежали в Пакистан. В августе 2023 года отца девушки Шаббара Аббаса задержали и экстрадировали в Италию. В декабре он предстал перед судом, который приговорил его к пожизненному заключению. Мужчина заявил, что он «никогда в жизни не думал об убийстве своей дочери». Мать Саман тоже осудили на пожизненный срок заочно.

Дядя девушки получил 14 лет колонии. По делу об убийстве также судили двух двоюродных братьев Саман, но их в итоге оправдали.

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