РЖД отремонтирует железную дорогу в Армении

РЖД проведет ремонт железнодорожных путей внутри Армении, а также дороги между Арменией и Грузией, которые были повреждены в результате наводнения. Об этом сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь зампредседателя правительства России Алексея Оверчука Андрей Матвеев заявил, что специалисты из РЖД уже приступили к работам. Как уточняет «Коммерсантъ», эту информацию также подтвердил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«В соответствие с договоренностями, достигнутыми заместителем председателя правительства Алексеем Оверчуком и вице - премьер-министром Республики Армения Мгером Григоряном, специалисты ОАО "РЖД" оперативно приступили к работам по восстановлению внутреннего и единственного международного железнодорожного сообщения Армении с Грузией, нарушенного в результате стихийного бедствия 25-26 мая на территории Лорийской и Тавушской областей Республики Армения», — рассказал Матвеев.

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Чиновник также отметил, что средства на восстановление дороги в Армении предоставила Россия. Он объяснил это «важностью железной дороги для обеспечения народа Армении жизненно необходимыми грузами».

«Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу РЖД уточняет, что помимо работников РЖД в восстановлении участвуют также сотрудники «Трансэнерго» и «Росжелдорпроекта». Кроме того, по данным издания, был создан оперативный штаб под руководством главы РЖД Олега Белозерова.

Наводнение в Армении произошло в результате выхода из берегов реки Дебед. Это произошло в ночь на 26 мая. По данным ТАСС, наводнение повредило около двух километров железнодорожных путей. Также обрушился участок межгосударственной трассы М-6, которая соединяет Армению и Грузию.

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