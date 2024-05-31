В Нидерландах Познера и Урганта назвали пропагандистами 

Парламентарии Нидерландов от Народной партии за свободу и демократию направили петицию в МИД страны из-за выступления российских телеведущих Владимира Познера и Ивана Урганта в театре Амстердама.

Авторы документа Рубен Брекельманс и Клэр Мартенс-Америка задали главе министерства иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс-Слот и госсекретарю по вопросам образования, культуры и науки Флер Грапер ван Кулвейк 11 вопросов.

Один из них звучит так: «Что вы думаете о том, что такие пророссийские пропагандисты выступают в голландском театре?»

Также авторы обращения выразили опасения, что шоу Урганта и Познера способствует «распространению дезинформации», так как они «выступают с ярко выраженной пророссийской позицией».

«Владимир Познер и Иван Ургант — давние друзья с разницей в возрасте в 45 лет. Зрителей ждет искрометное шоу и рассказы об этих путешествиях в исполнении остроумных интеллектуалов», — говорится на сайте Познера.

Концерты телеведущих уже прошли в Амстердаме и Цюрихе, а 3 и 4 июня они выступят в Берлине и Франкфурте. На выступления в Германии уже распроданы почти все билеты, которые стоят от 79 до 249 евро.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Иван Ургант выступил против войны и уехал из страны. Тогда же перестала выходить его авторская передача «Вечерний Ургант» на Первом канале. Также в январе 2023 года отменили показ теле-спектакля «Происшествие в стране Мульти-Пульти» с его участием.

Владимир Познер долгое время молчал о войне в Украине. Однако в марте прошлого года он заявил, что Владимир Путин — не сумасшедший, а президент Украины Владимир Зеленский полностью зависит от поддержки США.

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