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Новости

С Земли будет виден парад планет

19:49 • 31.05.2024

В следующий понедельник произойдет редкое небесное явление — в ряд выстроятся шесть планет. Об этом сообщает The Guardian. 

В параде примут участие Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Нептун и Уран. По словам профессора из Уорикского университета Дэнни Стигса, наблюдать за этим можно будет из любой точки земного шара. Планеты выстроятся в ряд вскоре после восхода Солнца и будут расположены низко на востоке. Чтобы увидеть парад как следует, может понадобиться оборудование. 

«Уран и Нептун будут тусклыми, поэтому для наблюдения за ними потребуется хороший бинокль», — сказал Стигс. Он добавил, что близость Юпитера и Меркурия к Солнцу ограничит их обзор.

Впрочем, некоторые из планет можно будет увидеть и невооруженным глазом. «Марс и Сатурн — более доступные для наблюдения, их можно увидеть раньше других восходящих планет и немного выше в небе», — сказал Стигс. Он посоветовал использовать мобильные приложения, чтобы узнать, куда именно нужно смотреть.  

Планеты появятся на небе по диагонали. Выше всех будет Сатурн, за ним — Нептун, затем Марс, Уран и Меркурий. Юпитер окажется ближе всего к горизонту.

Ожидается, что этот парад продлится несколько дней. Затем эти же планеты снова выстроятся в ряд, но уже в другом порядке, в январе и августе 2025 года. В феврале можно будет наблюдать парад из семи небесных тел. 

В следующий раз шесть планет выстроятся в ряд в марте 2080 года. Правда, вместо Нептуна там будет Венера. 

Астроном из Королевской обсерватории в Гринвиче Эд Блумер посоветовал желающим увидеть на планеты отправиться в поле или парк рано утром и смотреть на восток.

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