Женщина не смогла купить дом из-за цвета кожи

Рэйвен Бакстер, молекулярный биолог, пыталась купить дом в американском городе Вирджиния-Бич, однако 84-летняя владелица дома Джейн Уокер отказалась заключать сделку из-за того, что Бакстер — темнокожая. Об этом сообщает The New York Times.

Рэйвен Бакстер собиралась купить дом за почти 750 тысяч долларов. Она нашла объявление на сайте американской компании Zillow, которая предоставляет риэлторские услуги.

Первое знакомство с домом произошло посредством видеозвонка, на котором Бакстер выключила камеру. Онлайн-экскурсию по дому проводил ее жилищный агент Уэйн Миллер вместе с агентом владелицы.

Двумя неделями позже Бакстер подписала договор купли-продажи и внесла залог. Она также приехала на личный просмотр дома, по окончании которого познакомилась с владелицей. Вскоре Джейн Уокер заявила своему агенту, что хочет отменить сделку, так как не желает продавать дом темнокожему человеку.

О том, что владелица дома решила отказаться от сделки, Бакстер написала на своей странице в соцсети Х. «Детка, я либо куплю твой дом, либо куплю твой квартал. Выбирай», — добавила Бакстер.

Вскоре старший агент компании, с которой сотрудничала Бакстер, Билл Лофтис отправил Бакстер электронное письмо, в котором сообщил, что владелицу дома смогли переубедить ее дети, и выразил надежду, что Бакстер все же сможет завершить сделку.

Бакстер по рекомендации своего агента подписала соглашение, по которому владелица дома освобождается от всех обязательств по ремонту. При этом, как пишет The New York Times, системе воздушной вентиляции в доме более 30 лет.

Бакстер подала заявление о дискриминации в Управление по вопросам справедливого жилья штата Вирджиния и в Министерство жилищного строительства и городского развития США. Она также обратилась к адвокату по гражданским правам.

Как пишет The New York Times, сделка должна завершиться летом этого года. При этом, по мнению Бренды Кастаньеды, замдиректора некоммерческой организации HOME of VA по защите от жилищной дискриминации, вне зависимости от конечных результатов сделки права Бакстер были нарушены. Кастаньеда отметила, что агенты по недвижимости обязаны пресекать дискриминацию и отказываться от сделки, если продавцы не изменили свою позицию.

