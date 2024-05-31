Посетитель концерта Мадонны подал на нее в суд за «порнографию» на сцене

Посетитель концерта Мадонны Джастeн Липелес подал на исполнительницу в суд. Он обвинил ее в «принудительной демонстрации порнографии» на сцене, сообщает The Guardian.

Концерт, о котором идет речь, состоялся 7 марта на площадке Kia Forum в Лос-Анджелесе. Он проходил в рамках мирового турне Мадонны под названием Celebration. В иске говорится, что во время выступления исполнительница «без предупреждения» продемонстрировала на сцене «порнографию».

«Во время выступления истец был вынужден наблюдать за обнаженными до пояса женщинами на сцене, имитирующими половые акты. У истца было такое ощущение, будто он наблюдал за съемками порнографического фильма», — сказано в документе.

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Это не единственная претензия, которую мужчина выдвинул к Мадонне и промоутеру концерта, компании Live Nation. Липелес сообщил суду, что купил четыре билета по 500 долларов, в которых было указано, что выступление начнется в 20:30. В итоге Мадонна вышла на сцену в 22:00. Мужчина обвинил исполнительницу и организатора в том, что они не предупредили фанатов о задержке.

Кроме прочего, Липелеса возмутила «невыносимо высокая» температура внутри Kia Forum. Он утверждает, что Мадонна якобы отказалась включать на площадке кондиционеры и в ответ на жалобы о жаре предложила фанатам раздеться. Также мужчина пожаловался на то, что большую часть выступления исполнительница выступала под фонограмму.

В итоге Липелес подал в суд за нарушение контракта, введение в заблуждение, недобросовестную конкуренцию, ложную рекламу и эмоциональный стресс. Мужчина потребовал от Мадонны и Live Nation компенсации морального ущерба, оплаты судебных издержек и возврата денег за билеты.

The Guardian отмечает, что это не единственный иск, который поступил в американский суд в отношении Мадонны во время ее тура Celebration. В январе на исполнительницу пожаловались жители Нью-Йорка Майкл Феллоуз и Джонатан Хэдден. Они заявили, что Мадонна начала концерт с большим опозданием — в 22:30. Концерт закончился в час ночи, из-за чего фанатам было сложно вернуться домой, а на следующий день им пришлось рано вставать на работу.

В ответном заявлении Мадонны и Live Nation говорилось, что задержка концерта была связана с технической проблемой, и что они планируют «активно защищаться».

Тур Celebration, в рамках которого исполнительница дала 80 концертов, принес ей 225 миллионов долларов. Он завершился в начале мая бесплатным концертом в Рио-де-Жанейро, который посетили более полутора миллионов человек, отмечает The Guardian.

В 2019 и 2020 годах против Мадонны также подавали судебные иски по поводу ее опозданий на концертах тура Madame X. Оба они были отклонены.

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