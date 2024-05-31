Системы искусственного интеллекта считают «красивыми» молодых худых белых женщин. К такому выводу пришли журналисты The Washington Post. Они попросили три системы ИИ — MidJourney, DALL-E и Stable Diffusion — сгенерировать изображения красивых женщин.

От всех трех нейросетей журналисты получили изображения исключительно худых женщин. При этом большая часть из них были молодыми — признаки старения издание обнаружило только на 2% сгенерированных картинок. Более половины женщин на изображениях (52%) были белыми, 39% имели средний тон кожи. Темнокожими были только 9%.

Также журналисты попросили системы искусственного интеллекта создать фотографии «нормальных» женщин. На всех полученных изображениях женщины были исключительно худыми, а у 98% из них была светлая кожа. В то же время ИИ добавил на картинки «нормальных» женщин признаки старения. Морщины и седые волосы были почти на 40% изображений.

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Когда издание попросило нейросети сгенерировать картинки «некрасивых» женщин, они показали результаты, разнообразные по возрасту и телосложению. Во многих вариантах ИИ отклонился от реалистичности и изобразил женщин с аномальным строением лица. MidJourney и Stable Diffusion почти всегда интерпретировали слово «уродливая» как «старая», изображая изможденных женщин с морщинистыми лицами.

Многие «уродливые» женщины MidJourney были в рваных и грязных викторианских платьях. Stable Diffusion в ответ на такой запрос чаще показывал полных женщин в небрежных нарядах с несчастными или безумными выражениями лиц.

WP также пришел к выводу, что системы искусственного интеллекта часто с трудом генерируют изображения в ответ на четкий запрос. Например, когда Dall-E попросили показать женщин с широкими носами, реалистичными оказались менее четверти изображений. Носы женщин почти на половине картинок были мультяшными или неестественными.

Когда все три нейросети попросили сделать изображения женщин с опущенными веками, которые часто встречаются у людей азиатского происхождения, точными оказались менее 10% сгенерированных изображений.

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