Польское СМИ объяснило сообщения о частичной мобилизации кибератакой

Польское информационное агентство RAP 31 мая дважды, в 14:00 и 14:20 по местному времени, опубликовало сообщение о начале мобилизации в стране с 1 июля. Позже агентство выпустило опровержение.

Обе публикации начинались со слов: «1 июля 2024 года в Польше будет объявлена частичная военная мобилизация. 200 тысяч польских граждан, как бывших военных, так и обычных гражданских лиц, будут призваны на обязательную военную службу. Все мобилизованные будут отправлены в Украину».

В агентстве заявили, что материал не был выпущен сотрудниками RAP. «Рассылка не была подготовлена агентством и не была написана или передана журналистами PAP», — утверждают в издании.

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Сообщение о мобилизации также опроверг глава канцелярии польского премьера Ян Грабец. Он добавил, что спецслужбы занимаются выяснением обстоятельств произошедшего.

Пресс-секретарь министра-координатора по делам спецслужб Польши Яцек Добжиньский отметил, что появление публикаций может быть связано с российской кибератакой на Польское агентство печати.

С таким же заявлением выступил вице-премьер, министр цифровизации Кшиштоф Гавковский. «Все указывает на кибератаку и спланированную дезинформацию», — написал он в соцсети Х.

Премьер-министр Польши Дональд Туск также связал публикации RAP с кибератакой со стороны России.

«​​Еще одна очень опасная хакерская атака хорошо иллюстрирует российскую стратегию дестабилизации накануне европейских выборов. Польские службы подготовились и действуют под контролем министров внутренних дел... Становится все более очевидным, насколько важны для нас эти выборы», — написал Туск на своей странице в соцсети Х.

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