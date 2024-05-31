В Великобритании начнут тестировать уникальные вакцины от разных форм рака

В Великобритании тысячи пациентов примут участие в клинических испытания персонализированных вакцин от рака, передает The Guardian. Испытания будут проходить в рамках правительственной программы Cancer Vaccine Launch Pad.

Как пишет издание, мРНК-вакцина, направленная на борьбу с той или иной формой рака, будет разработана с учетом индивидуальных особенностей опухоли. Действие препарата рассчитают таким образом, чтобы организм сам начал «охотиться» за раковыми клетками, уничтожая их, что поможет полностью излечивать рак. Подготовка противоракового препарата займет нескольких недель.

Глава Национальной службы здравоохранения (НСЗ) Великобритании Аманда Притчард назвала эту разработку «знаковым моментом для пациентов»:

«НСЗ находится в уникальном положении, чтобы проводить такие ведущие мировые исследования в масштабах страны», — пояснила она.

Как сообщает издание, исследования противораковых вакцин пока остаются на ранней стадии, однако достигнутые результаты свидетельствуют о положительной динамике — разработанные вакцины эффективно уничтожают все опухолевые клетки, остающиеся после операции. Это значительно снижают риск возвращения онкологии.

По словам представителей НСЗ, первые вакцины будут тестироваться на раке толстой кишки, кожи, легких, мочевого пузыря, поджелудочной железы и почек, но в дальнейшем к ним могут добавиться и другие формы раковых опухолей.

«По мере того как в больницах по всей стране будут проводиться такие испытания, наша служба подбора пациентов сделает так, чтобы доступ к ним получило как можно больше людей», — отметила Причард.

Первым пациентом, присоединившимся к программе Cancer Vaccine Launch Pad, стал 55-летний преподаватель университета Ковентри Эллиот Пфебве. По информации издания, изначально у мужчины не было никаких симптомов онкологии, а диагноз «колоректальный рак» ему поставили на приеме у терапевта. В дальнейшем Пфебве сделали операцию и назначили курс химиотерапии. Свою первую противораковую вакцину мужчина получил в Университетской больнице Бирмингема (University Hospitals Birmingham NHS Foundation Trust). Ее разработали после анализа опухоли, направленного на выявление мутаций.

«Я почувствовал улучшение после участия в проекте, который может привести к новому способу лечения рака, и если другие смогут извлечь пользу из того, что может дать это испытание, то это будет замечательно», — отметил он.

Вакцины против рака уникальны тем, что могут «запускать» иммунную систему человека для борьбы с онкологией у каждого пациента. Такая разработка может предотвратить рецидив.

По словам представителей НСЗ, вакцины, тестируемые в ходе испытаний, призваны бороться с различными формами рака и, в случае успеха, они могут стать частью стандартного лечения.

В апреле 2024 года стало известно о разработке персонализированной мРНК-вакцины от меланомы.

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