Матери шестилетней девочки грозит более 22 лет тюрьмы из-за провокатора

Жительницу Тольятти Полину Евтушенко обвинили сразу по шести уголовным статьям, в том числе в подготовке к госизмене и призывах к терроризму, из-за действий провокатора. «Холод» установил его личность.

Им оказался 36-летний житель Самары Николай Комаров. В разговоре с «Холодом» Евтушенко подтвердила его имя и опознала его на фотографиях. По ее словам, она познакомилась с Комаровым в начале 2023 года. Они подружились и регулярно встречались, хотя жили в разных городах.

Во время этих встреч Комаров часто заводил разговоры о войне в Украине. Как выяснилось позже, эти беседы он записывал на диктофон.

В июле 2023 года Евтушенко задержали на выходе из детского сада, куда она привела свою шестилетнюю дочь. В письме «Холоду» она рассказала, что ее повалили на землю, на руки надели пластиковую стяжку и бросили в машину. В задержании девушки участвовали более десяти мужчин в штатском.

«Следом эти мужчины сели в машину и поставили на меня ноги. Они ничего не объясняли. Я думала, что это бандиты и меня везут убивать. Я кричала и звала на помощь», — рассказал она.

После этого Евтушенко предъявили обвинение в 12 преступлениях по шести статьям Уголовного кодекса: приготовление к госизмене (ч.1 ст. 30 ст. 275), содействие террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1), публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в интернете (ч. 2 ст. 205.2), призывы к экстремизму (ч. 2 ст. 280), распространение «фейков» о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3), а также реабилитация нацизма в интернете (ч. 4 ст. 354.1).

В основу обвинения легли диктофонные записи разговоров, сделанные Комаровым. При этом сама Евтушенко отрицает все обвинения и утверждает, что записи были смонтированы таким образом, чтобы у нее не было возможности оправдаться.

«Он задавал мне кучу вопросов про них [легион “Свобода России”], а я ему отвечала. Записи (Евтушенко смогла их прослушать на этапе следственных действий. — Прим. “Холода”) обрезанные. Моменты, которые могли бы оправдать меня — исключены, и это слышно, так как разговоры просто обрываются», — написала она «Холоду».

Следствие по делу Евтушенко уже завершено, сейчас идут заседания суда. Ей грозит более 22 лет лишения свободы.

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