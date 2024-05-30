СМИ: Трамп консультируется у Маска и обещает ему должность в Белом доме

Глава Tesla и Space X Илон Маск консультирует экс-президента США Дональда Трампа по вопросам криптовалют. Об этом со ссылкой на источник сообщает Bloomberg. Ранее в The Washington Post вышел материал о том, что Трамп может дать Маску должность в своей администрации в случае победы на президентских выборах.

По словам собеседника Bloomberg, в своих предвыборных выступлениях экс-президент США все чаще говорит о криптовалюте в попытке обратить на себя внимание новой группы избирателей. В то же время представители его предвыборного штаба обсуждают возможность пригласить Илона Маска выступить на съезде Республиканской партии, отмечает издание. Однако решение еще не принято. Обсуждал ли кто-либо эту тему с самим миллиардером, неизвестно.

В последние месяцы Трамп и Маск стали общаться чаще, пишет Bloomberg. В марте Маск присутствовал на донорском мероприятии в поддержку Трампа, однако после него заявил, что не планирует жертвовать деньги ни Трампу, ни Байдену.

Два источника сообщили Bloomberg, что организовывать переговоры между Трампом и Маском помогает предприниматель Вивек Рамасвами. Издание называет его союзником экс-президента. Один из собеседников агентства сказал, что изначально у главы Space X были некоторые сомнения насчет Трампа, однако во время республиканских праймериз он понял, что выдвижение Трампа неизбежно.

Илон Маск написал в соцсети Х, что никогда не обсуждал криптовалюту с Трампом. «Хотя в целом я “за” то, чтобы власть переходила от правительства к народу, что криптовалюта и делает», — добавил он.

Ранее The Wall Street Journal сообщил, что в случае победы Трампа на президентских выборах Маск может стать его консультантом. Роль предпринимателя до конца еще не определена, однако она может быть связана с экономикой и безопасностью границ. Издание отмечает, что в преддверии выборов Трамп и Маск созваниваются по несколько раз в месяц.

Предприниматель хочет использовать свое влияние в высших кругах, чтобы помочь Трампу получить поддержку влиятельных политиков и победить Джо Байдена, пишет WSJ. Издание утверждает, что в частных разговорах с коллегами Маск выразил беспокойство по поводу направления развития США, а именно «либеральной повестки».

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