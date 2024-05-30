В России вырос спрос на наличные доллары 

Россияне закупаются наличными долларами. На спрос влияют укрепление рубля и период отпусков, отмечает «Коммерсантъ».

«Большой спрос сохраняется на доллары США, несмотря на то что линейка валют широкая», — сказал изданию операционный директор Ингосстрах-банка Юрий Степкин.

При этом в банке ПСБ отметили, что сейчас люди стремятся приобрести наличную валюту по выгодному курсу, реагируя на укрепление рубля по отношению к американской валюте.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в февраля 2022 года годах некоторые российские банки начали продавать валюты дружественных стран. Так, в Сбербанке можно купить наличные 18 разных государств. На этой неделе кредитная организация начала продавать таиландские баты. Также Сбербанк в месяц продает около 20-30 миллионов дирхамов ОАЭ. В Совкомбанке, по словам зампредправления банка Михаил Автухов, дирхамы занимают первое место по обороту среди дружественных валют.

«Однако реальный спрос на наличные экзотические валюты со стороны туристов пока незначителен — доллар по-прежнему можно обменять в любой стране», — пояснил «Коммерсанту» зампредправления СДМ-банка Эдуард Лушин.

В сентябре прошлого года Центробанк снял основные ограничения для банков на продажу валюты населению. Теперь кредитные организации могут продавать купюры, которые поступили в их кассы до 9 апреля 2022 года. Аналитик «Финама» Игорь Додонов, отмечает, что данных, которые бы позволили оценить объем наличной валюты в банках, просто нет. В начале 2022 года эксперты оценивали объем примерно в 13,5 миллиарда долларов.

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