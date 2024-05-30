СМИ: Сгорела одна из резиденций Путина

Одно из зданий неофициальной резиденции Владимира Путина в Онгудайском районе на Алтае сгорело, выяснила «Сирена». Издание проанализировало кадры, которые опубликовали блогер Амыр Айташев и активистка Аруна Арна.
«Сирена» отмечает, что фотографии были сделаны с разных ракурсов. Журналисты пришли к выводу, что окружающий резиденцию Путина рельеф совпадает с рельефом на снимках. Сервисы проверки фотографий, которыми воспользовалась «Сирена», не нашли на кадрах следов обработки. Амыр Айташев сообщил изданию, что фото были сделаны 30 мая. Причина возгорания ему неизвестна.
Оперативный дежурный ГУ МЧС по Алтаю не стал отвечать на вопрос «Сирены» о пожарах в Онгудайском районе за последние сутки.
По документам это здание — санаторно-курортный комплекс «Алтайское подворье», который принадлежит «Газпрому». Отдохнуть обычным людям там нельзя: еще в 2011 году на территорию комплекса не пустили журналистов «Новой газеты». Им сообщили, что это особо охраняемый объект, предназначенный для отдыха высших лиц государства.
По данным «Коммерсанта», решение о строительстве комплекса было принято в 2009 году. В тот же год на Алтае четыре дня пробыл Владимир Путин — он посещал регион в должности премьер-министра. Издание писало, что он облетел на вертолете Онгудайский район и «остался под большим впечатлением от увиденных красот». В 2016 и 2019 годах СМИ сообщали о неофициальных визитах Путина на Алтай и писали, что он останавливался именно в «Алтайском подворье».
По данным «Сирены», в комплекс, где произошел пожар, входит спецхозяйство с огороженными лесными территориями и фермой для разведения маралов. В 2022 году «Проект» опубликовал расследование о здоровье Путина, в котором утверждалось, что тот принимает ванны из экстракта рогов этих животных. Чтобы добыть этот экстракт, маралов связывают и зажимают на специальном станке, а затем срезают у них живые рога. «Проект» утверждал, что ванны с таким экстрактом помимо Путина периодически принимают экс-министр обороны Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин и глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.