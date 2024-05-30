СМИ: Сгорела одна из резиденций Путина

Одно из зданий неофициальной резиденции Владимира Путина в Онгудайском районе на Алтае сгорело, выяснила «Сирена». Издание проанализировало кадры, которые опубликовали блогер Амыр Айташев и активистка Аруна Арна.

«Сирена» отмечает, что фотографии были сделаны с разных ракурсов. Журналисты пришли к выводу, что окружающий резиденцию Путина рельеф совпадает с рельефом на снимках. Сервисы проверки фотографий, которыми воспользовалась «Сирена», не нашли на кадрах следов обработки. Амыр Айташев сообщил изданию, что фото были сделаны 30 мая. Причина возгорания ему неизвестна.

Фото: «Сирена»

Оперативный дежурный ГУ МЧС по Алтаю не стал отвечать на вопрос «Сирены» о пожарах в Онгудайском районе за последние сутки.

По документам это здание — санаторно-курортный комплекс «Алтайское подворье», который принадлежит «Газпрому». Отдохнуть обычным людям там нельзя: еще в 2011 году на территорию комплекса не пустили журналистов «Новой газеты». Им сообщили, что это особо охраняемый объект, предназначенный для отдыха высших лиц государства.

По данным «Коммерсанта», решение о строительстве комплекса было принято в 2009 году. В тот же год на Алтае четыре дня пробыл Владимир Путин — он посещал регион в должности премьер-министра. Издание писало, что он облетел на вертолете Онгудайский район и «остался под большим впечатлением от увиденных красот». В 2016 и 2019 годах СМИ сообщали о неофициальных визитах Путина на Алтай и писали, что он останавливался именно в «Алтайском подворье».

По данным «Сирены», в комплекс, где произошел пожар, входит спецхозяйство с огороженными лесными территориями и фермой для разведения маралов. В 2022 году «Проект» опубликовал расследование о здоровье Путина, в котором утверждалось, что тот принимает ванны из экстракта рогов этих животных. Чтобы добыть этот экстракт, маралов связывают и зажимают на специальном станке, а затем срезают у них живые рога. «Проект» утверждал, что ванны с таким экстрактом помимо Путина периодически принимают экс-министр обороны Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин и глава «Газпрома» Алексей Миллер.

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