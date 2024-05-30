Поэта-военного обвинили в жестоком убийстве любовницы в ЛНР

В Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону поступило уголовное дело в отношении старшего лейтенанта Айдына Жамидулова и рядового Алексея Дорожкина, сообщает «Коммерсантъ». Их обвиняют в похищении и жестоком убийстве жительницы аннексированной Луганской области (часть 1 статьи 126, пункты «в», «д», «ж» части 2 статьи 105, часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 33, пункты «в», «д», «ж» части 2 статьи 105, пункт «а» части 2 статьи 244 УК РФ).

Издание отмечает, что 28-летний Жамидулов подписал контракт с Минобороны в январе 2022 года. Он проходил службу в должности командира парашютно-десантного взвода десантно-штурмового полка 76-й дивизии ВДВ. Алексея Дрожкина мобилизовали 1 января 2023 года. Он служил в должности старшего разведчика ВДВ.

По версии следствия, вечером 13 января 2023 года военные, среди которых были Жамидулов и Дорожкин, выпивали в кафе «Радуга» в аннексированном Луганске. Примерно через полчаса после начала застолья к ним подошла 23-летняя местная жительница Валентина Давронова, с которой Жамидулов ранее состоял в отношениях, пишет «Коммерсантъ». Между парой произошла ссора.

Из опасений, что Давронова расскажет об их отношениях его жене, Жамидулов решил «разобраться с девушкой». Другим военным он сказал, что отвезет Давронову к ее нынешнему парню, посадил ее в кузов «КамАЗа» и повез в часть. Вместе с ними поехал Алексей Дорожкин.

Когда они прибыли в часть, Жамидулов связал Давроновой руки скотчем, а Дорожкину приказал заклеить ей глаза, что тот и сделал. Присутствующим в части подчиненным офицер сказал, что Давронова с 2018 по 2021 год служила в ВСУ и что на ее теле есть татуировки с украинской символикой. Также он заявил, что девушка занимается разведкой в пользу Украины.

Давронову завели в солдатскую баню, где Жамидулов нанес ей около 20 ударов ножом в разные части тела. Затем в баню вошел командир боевой машины разведывательного взвода сержант Роман Плещеев. Жамидулов приказал ему добить девушку. Тот, не желая ее смерти, но опасаясь негативных последствий со стороны Жамидулова, два раза ударил Давронову ножом в плечо и в ногу.

Затем в баню зашел Дорожкин. Жамидулов приказал и ему завершить начатое. Плещеев покинул помещение, после чего Дорожкин убил девушку, ударив ее ножом в область сердца.

Убедившись, что Давронова мертва, Жамидулов приказал подчиненным вывезти ее тело за пределы части и подорвать тремя гранатами, чтобы опознать его и определить причину смерти было невозможно.

Несмотря на это, преступление удалось раскрыть по горячим следам, пишет «Коммерсантъ». Силовики задержали Жамидулова, Дорожкина и Плещеева. Затем военный суд арестовал их. Ожидается, что дело Жамидулова и Дорожкина рассмотрят этим летом. Дело Плещеева будет слушаться отдельно.

По информации «Коммерсанта», Жамидулов — уроженец Казахстана, он жил в Псковской области. У него есть высшее образование, он женат и воспитывал двух дочерей.

Во время подготовки к боям в Украине Жамидулов писал «патриотические» стихи. В ноябре 2022 года Минобороны дважды публиковало в своем телеграм-канале сообщения о нем. На одном из видео Жамидулов зачитал свое стихотворение:

«…Сразим кукловодов, прислужников зла,

Дергающих нити заблудших людей,

Проливающих слезы седых матерей.

Жизни людей для них — просто игра

С этим нужно покончить уже навсегда!»

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