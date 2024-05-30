В Приморье через два дня после выпускного обрушилась школа

Здание школы №1 в селе Вольно-Надеждинское в Приморском крае обрушилось через два дня после того, как там прошел выпускной младших классов. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

По информации силовиков, обрушение потолка и части фасада школы произошло 30 мая около 18:30. При этом никто не пострадал. Прокуратура опубликовала несколько роликов, на которых видно, что в здании отсутствует часть кирпичной стены.

Сейчас территория учреждения оцеплена и находится под охраной. В прокуратуре уточнили, что школа была построена в 1962 году.

«Сибирь.Реалии» уточняет, что в 1962 году было построено помещение актового зала, где рухнул потолок и стены. Остальные помещения школы были построены в 1938 году.

Фото: «Сибирь.Реалии»

По информации издания, два дня назад в этом актовом зале прошел выпускной начальных классов, на котором присутствовали 160 детей, а также их родители. Журналисты отмечают, что помимо актового зала пострадала столовая — там тоже рухнул потолок и часть стены.

РИА «Новости» со ссылкой на краевое управление Следственного комитета сообщило о возбуждении уголовного дела о халатности (ст. 293 УК). На место обрушения приехал прокурор Алексей Малышев. Он «предостерег» директора учреждения о недопустимости использования школы до получения результатов экспертизы. Предварительной информации о том, что стало причиной обрушения части здания, нет.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов порекомендовал школам проводить последние звонки 24 и 25 мая, а выпускные — 28 и 29 мая.

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