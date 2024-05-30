Темнокожих мужчин высадили из самолета «из-за неприятного запаха» 

Трое темнокожих мужчин подали иск о расовой дискриминации к авиакомпании American Airlines. Они утверждают, что их и нескольких других пассажиров высадили из самолета из-за цвета кожи, пишет Би-би-си.

Инцидент произошел 5 января, когда лайнер American Airlines собирался совершить рейс из Финикса (штат Аризона) в Нью-Йорк. Когда борт готовился к взлету, к темнокожим мужчинам Элвину Джексону, Эммануэлю Жан Джозефу и Ксавье Вилу по очереди подошел член экипажа и попросил их покинуть самолет.

Издание отмечает, что ранее мужчины не были знакомы друг с другом и сидели в разных местах. До рейса American Airlines все они благополучно прилетели в Финикс из Лос-Анджелеса. Они утверждают, что с рейса в Нью-Йорк удалили всех темнокожих людей.

В иске Джексона, Жан Джозефа и Вила говорится, что вместе с ними с борта сняли еще пять человек. Сотрудник авиакомпании объяснил им произошедшее тем, что бортпроводник якобы пожаловался на неприятный запах, исходящий от неустановленного пассажира. Пока мужчины ждали снаружи самолета, пилот сделал объявление, что вылет задерживается из-за проблемы с «запахом тела». При этом истцы утверждают, что никакого запаха не было.

Сотрудники American Airlines пытались пересадить мужчин на другой рейс, однако в ту ночь самолетов в Нью-Йорк больше не было, говорится в иске. В итоге их все же пустили обратно на борт.

Фото: CBS News

«На протяжении всего полета — с момента повторной посадки, при каждом взаимодействии с белым бортпроводником и вплоть до приземления — истцы испытывали глубокие чувства смущения, унижения, тревоги, гнева и огорчения», — говорится в документе, поданном в суд.

Мужчины потребовали от авиакомпании компенсации морального вреда. Они связали произошедшее с цветом их кожи. «American Airlines выделили нас как темнокожих, поставили нас в неловкое положение и унизили […] Очевидно, что это была расовая дискриминация», — заявили они.

В авиакомпании сообщили, что занимаются расследованием инцидента. Там добавили, что предъявленные обвинения не соответствуют ценностям компании.

В 2017 году организация по защите гражданских прав NAACP выпустила рекомендацию для путешественников, призывающую темнокожих американцев избегать полетов American Airlines из-за случаев дискриминации, отмечает Би-би-си.

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