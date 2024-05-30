Жена депутата горсовета назвала Новосибирск «Мухосранском»

Мария Тарасова, жена депутата новосибирского горсовета, выложила сторис, в котором назвала Новосибирск «Мухосранском». Позднее она заявила журналистам, что у нее на это была причина — состояние воздуха в городе. Ранее журналисты узнали, что сын Тарасовых живет во Франции.

На днях Тарасова выложила селфи из машины и подписала его словами: «Привет из Мухосранска». Это вызвало возмущение в соцсетях. В разговоре с NGS.ru жена чиновника призналась, что оскорбительно выразилась о Новосибирске, но заявила, что у нее была на это причина.

«У меня аллергия на пыль, и когда город начали посыпать отсевом, я стала задыхаться. Казалось, что усугубить у нас ситуацию с воздухом невозможно, но она каждый год становилась все хуже и хуже. И вот в тот день, когда был оставлен комментарий этот про Мухосранск, я пробежала забег в Академгородке, села в машину и начала рыдать, пылища такая, что дальше я дышать не могла. Безусловно, это было гневно, резко, некрасиво, но я делилась со своими друзьями и столкнулась с каким-то сталкерингом», — сказала она.

Скриншот: телеграм-канал «Любить Новосибирск»

Тарасова акцентировала внимание на том, что выложила сторис на своей личной странице, доступной только для друзей.

Ранее телеграм-канал «Любить Новосибирск» выяснил, что сын Тарасовых Александр учится во французском Политехническом институте La Jaune et la Rouge. Во Франции также живет дочь Тарасовых Василина, написал телеграм-канал, уточнив, что она замужем.

В разговоре с NGS.ru Мария Тарасова подтвердила, что ее сын учится во Франции. Она сказала, что он самостоятельно поступил туда в 2021 году. «Мы не платим за это ни рубля», — сказала Тарасова.

Информацию о живущей во Франции дочери она опровергла. «Про какую из дочерей они написали, что она замужем? Про старшую, которой 17 лет, или про младшую, которой 12? Они даже не смогли написать правильно ее имя. Они обе учатся в школе в Новосибирске, а в Европе в первый раз побывали, когда мы в прошлом году поехали к их брату», — добавила Тарасова.

В прошлом году муж Тарасовой, депутат горсовета Новосибирска от «Единой России» Александр Тарасов, пожаловался на фотографию, на которой двое мужчин ели мороженое на фоне заснеженного города. Он разглядел в снимке «пропаганду ЛГБТ».

NGS.ru отмечает, что за 2020 год депутат Александр Тарасов задекларировал доход в 685 тысяч рублей. Также он указал, что его супруга заработала 16 миллионов рублей. Издание отмечает, что у нее есть ИП и доли в шести бизнесах — по большей части, из сферы недвижимости и продажи бытовых товаров. Мария Тарасова значится в списке участников ООО «Новая лизинговая компания», которое возглавляет ее отец Александр Осадчий. В совет директоров этой компании входит депутат Александр Тарасов.

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