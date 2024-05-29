Самый популярный для вывода валюты из России банк запретит выводить доллары

С 10 июня австрийский Raiffeisen Bank перестанет выполнять исходящие платежи в долларах из-за изменившихся требований банков-корреспондентов. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

В пресс-службе отметили, что отключение долларовых платежей коснется всех клиентов банка. «К сожалению, мы не можем на это повлиять <...> Мы стараемся предупредить вас максимально заранее, учитывая постоянно меняющиеся условия рынка», — добавили представители банка.

Банк уточняет, что все платежи, отправленные до 16:00 7 июня, выполнят с учетом ранее введенных ограничений. При этом банк не будет ограничивать входящие платежи в долларах. Кроме того, ограничения на отправку средств не коснутся других валют.

Банк также решил предоставить скидку с 1 июня в размере 50% на комиссию за проведение платежей в долларах в другие банки клиентов-физических лиц.

В мае этого года Минфин США предупредил «Райффайзен Банк» о возможном ограничении доступа к американской финансовой системе. Как писал Reuters, Минфин был обеспокоен присутствием банка в России и особенно его планами по покупке доли в связанном с Олегом Дерипаской строительном концерне Strabag.

В марте 2023 года Европейский центральный банк потребовал от «Райффайзен Банка» уйти из России в связи с войной в Украине. При этом в июне агентство Reuters со ссылкой на три анонимных источника писало, что банк надеется на скорое окончание войны и продолжение бизнеса в России.

«Райффайзен Банк» — один из немногих банков в России, который позволяет осуществлять платежи в долларах. C марта 2023 года они доступны только обладателям «премиальных» пакетов услуг. При этом с апреля прошлого года минимальная сумма валютного перевода составляет 20 тысяч в евро или долларов. В августе 2023 года «Райффайзен Банк» также приостановил покупку наличной валюты у клиентов.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.