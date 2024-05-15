США могут ограничить доступ к долларовой системе для Raiffaisen Bank

Минфин США предупредил Raiffaisen Bank International (RBI), что может ограничить ему доступ к финансовой системе США из-за работы организации в России. Как передает Reuters, заместитель министра финансов Уолли Адеймо направил в банк соответствующее письмо.

Агентство отмечает, что Минфин крайне обеспокоен присутствием «Райффайзена» в России. Отдельные опасения у ведомства вызывают и планы банка по покупке доли в строительном концерне Strabag, поскольку сделка связана с бизнесменом Олегом Дерипаской, находящимся под санкциями. 8 мая «Райффайзен» заявил, что отказался от сделки, однако опасения Минфина в отношении банка все еще сохраняются.

Как уточняет Reuters, это самое серьезное предупреждение, которое было вынесено банку с начала войны. Представитель банка заявил в комментарии агентству, что «Райффайзен» «значительно сократил» свою деятельность в России и принял меры по снижению рисков потенциальных санкций.

«RBI продолжит работать над деконсолидацией своей российской дочерней компании», — отметил он.

«Райффайзен» — один из немногих в России банков, где сохранилась возможность SWIFT-переводов. С апреля 2023 года переводы SWIFT в долларах доступны только для клиентов банка, имеющих «премиальные» пакеты услуг. При этом банк установил минимальный порог перевода в долларах и евро — 20 тысяч, а с августа 2023 года приостановил прием и покупку наличных евро и долларов в своих отделениях.

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