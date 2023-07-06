Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) откладывает уход из России. В банковской группе рассчитывают, что война в Украине скоро завершится. Об этом пишет Reuters со ссылкой на три источника.

RBI планировал вывести свой российский бизнес — Райффайзенбанк — из состава группы к сентябрю этого года. По данным Reuters, это вряд ли произойдет в ближайшие месяцы.

Собеседники агентства утверждают, что власти Австрии, несмотря на поддержку Украины, говорят, что не хотят полностью разрывать отношения с Россией. Они полагаю, что их можно будет восстановить.

Для того, чтобы уйти с российского рынка RBI, у которого около 2600 корпоративных клиентов, четыре миллиона владельцев счетов и десять тысяч сотрудников, потребуется одобрение Центробанка и министерства финансов. А в случае продажи — президента России Владимира Путина.

В то же время российские власти дали понять руководству RBI, что они не хотят отпускать кредитную организацию, так как она позволяет осуществлять международные платежи. Райффайзен сейчас один из немногих банков в стране, которые осуществляют SWIFT-переводы.

В марте этого года Reuters писал, что Европейский центральный банк требует от австрийской банковской группы уйти из России. Ранее Минфин США начал расследование в отношении RBI из-за российского бизнеса.

После этого Райффайзенбанк передал данные о российских транзакциях американскому Управлению по контролю за иностранными активами Министерства финансов, сообщили Reuters три человека, знакомые с расследованием. Австрийские власти, как пишет агентство, призвали США не оказывать давление на RBI.

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