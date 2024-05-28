Детскую книжку «Вредные советы» изъяли из продажи из-за иллюстраций 

В одном из магазинов Красноярского края убрали из продажи книгу Григория Остера «Вредные советы». У проверяющих возникли вопросы не к содержанию, а к иллюстрациям, рассказала РИА «Новости» собственница магазина.

Как сообщается, на картинках были изображены сцены с оружием, виселицей, а также эпизоды насилия, например, летящий в спину учителя нож. Кроме того, как уточняет агентство, у книги отсутствует возрастная маркировка.

Baza пишет, что иллюстрации возмутили одну из покупательниц, которая и обратилась в прокуратуру. Ведомство провело проверку и постановило изъять и уничтожить книгу.

«Сама продавщица рассказала, что книга у нее была в единственном экземпляре и купила она его у некоего поставщика из Алтая», — говорится в посте телеграм-канала.

При этом, по данным Baza, прокуратура не планирует изымать из продажи другие издания книги «Вредные советы».

Накануне журналист Андрей Кравченко, известный под псевдонимом Антон Орехъ, опубликовал скриншоты требования прокуратуры Каратузского района Красноярского края об изъятии и уничтожении «Вредных советов».

В то же время в издательстве АСТ заявили РБК, что не получали официальных обращений от прокуратуры по поводу запрета книги Григория Остера.

«Произведения Остера издаются более 30 лет, сложно поверить в то, что от прокурора может исходить требование об изъятии и уничтожении книги без соответствующего судебного решения и ссылки на него», — отметили в издательстве. .

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