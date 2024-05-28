Telegram стал одной из главных проблем для Европы

Прокремлевские аккаунты заполонили мессенджер Telegram для распространения дезинформации, а российские спецслужбы активно вербуют пользователей мессенджера для мелких диверсий в Европе. Информационные атаки внутри Telegram превратили его в одну из главных проблем для европейских властей, пишет Bloomberg.

Евросоюз провел собственное расследование, после которого выявил пять самых популярных тем, на которые направлена пророссийская пропаганда в Telegram. В первую очередь это войны в Украине и на Ближнем Востоке. Также распространяются фейки о миграции, изменении климата и выборам в Европарламент. Эксперты признают, что модерация в Telegram достаточно слабая, поэтому в мессенджере так легко распространяются теории заговора, слухи и фейки по актуальным темам.

Более того, Bloomberg утверждает, что Россия вербует диверсантов с помощью мессенджера Павла Дурова. Так, в Эстонии через Telegram искали бывших заключенных, которым предлагали за деньги разрушать национальные памятники или портить машины местных министров.

Проблема распространения фейков через Telegram существует во многих странах Европы, призналась премьер-министр Эстонии Кая Каллас. По ее словам, запросы на удаление фейковых материалов часто остаются без ответа. «Дезинформация распространяется в Telegram открыто и совершенно бесконтрольно», — пожаловалась глава эстонского правительства.

Крупные пророссийские каналы в Telegram избрали особую тактику по распространению фейков — Doppelgänger, или «злой двойник». Например, они постят отфотошопленные скриншоты с сайтов популярных в Европе изданий и новостных агентств. Так, один из пророссийских каналов тиражировал «статью» британского издания Daily Telegraph, в которой утверждалось, что за покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо якобы стоят проукраинские силы. Таким же образом распространяются материалы, которые выдаются за контент Euronews и «Аль-Джазиры».

«Почти треть контента словацких аккаунтов Telegram происходит или напрямую взята из различных российских источников. Telegram играет ключевую роль в распространении российских нарративов», — признается Даниэль Мило, бывший директор Центра по противодействию гибридным угрозам при МВД Словакии.

Telegram не попадает под европейское законодательство по борьбе с вредоносным контентом, так называемым Законом о цифровых услугах. Закон распространяется только на платформы с более чем 45 миллионами активных пользователей непосредственно в Европе. Мессенджеру Павла Дурова не хватает как минимум 4 миллионов пользователей, чтобы считаться крупной платформой в Европе.

Особый контроль, к примеру, действует по отношению к Facebook, YouTube и TikTok. При невыполнении своих обязательств по защите пользователей они рискуют получить штраф в размере до 6% от годового оборота.

Тем не менее Telegram попадает под законы Бельгии. Национальные власти королевства имеют право принимать меры в отношении контента мессенджера, однако на практике этого оказывается недостаточно. В большинстве случаев удаляется только очевидно противозаконный контент, например, призывы к насилию.В отличие от других крупных соцсетей, таких как Twitter или Instagram, мессенджер Telegram не заблокирован на территории России и продолжает свою работу как раньше. Bloomberg утверждает, что Telegram стал ключевым оружием прокремлевских аккаунтов. В то же время администрация Telegram на 10 часов блокировала чат-боты, в которых необходимую им информацию собирали украинские спецслужбы и военные. В мае появилась неофициальная информация, что в Telegram может заработать функция Fact Check, которая будет заниматься проверкой информации в постах.

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