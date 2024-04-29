Telegram заблокировал чат-боты украинских спецслужб и военных

Администрация Telegram заблокировала чат-боты, в которых необходимую им информацию собирали украинские спецслужбы и военные. Об этом сообщили в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Там уточнили, что заблокирован оказался ряд «официальных ботов, которые противодействовали военной агрессии России против Украины», в том числе созданный ведомством «Главный бот разведки».

Саму блокировку в ГУР назвали «необоснованной». «Это произошло вопреки правилам и публичным заявлениям, которые руководство Telegram декларировало», — заявили в украинской разведке. При этом там заверили, что персональные данные людей, которые писали в заблокированные боты, находятся в безопасности и предупредили, что после блокировки российские спецслужбы начали создавать боты-двойники для выявления людей, сотрудничающих с украинскими властями.

Кроме чат-ботов украинской разведки, как пишет УНИАН, блокировке подверглись также чат-боты, которые собирали данные о расположении российских войск и объектов. В том числе чат-боты, созданные министерством цифровой трансформации Украины, Службой безопасности Украины и некоторыми подразделениями ВСУ.

Сообщения о блокировках украинских чат-ботов в Telegram не комментировали. При этом 24 апреля основатель мессенджера Павел Дуров писал, что Telegram продолжает банить аккаунты и боты, которые «собирают координаты для точечных ударов или публикуют персональные данные людей с призывами к насилию по отношению к ним».

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