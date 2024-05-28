Заболеваемость коклюшем в России побила многолетний рекорд

В 2023 году коклюш выявили почти у 53 тысяч россиян. Об этом сообщает «Медицинский вестник», который изучил данные Роспотребнадзора. По информации издания, последний раз больше случаев заболевания регистрировали в 1993 году.

«Медвестник» отмечает, что в 2023 году в России произошла резкая вспышка заболеваемости коклюшем: им заразились 52 783 человек. Это в 15 раз больше, чем в 2022 году. При этом заболеваемость выросла во всех регионах: в Москве — в семь раз по сравнению с 2022 годом, а в Санкт-Петербурге — в 14. Активнее всего болели дети и подростки до 17 лет (92% от всех случаев). Больше случаев заболевания регистрировали только в 1993 году: тогда их было 74 463.

В то же время российские клиники столкнулись с нехваткой основных вакцин от коклюша, пишет «Медвестник». По информации издания, от коклюша в России ставят отечественную вакцину АКДС или произведенную во Франции «Пентаксим». За свои деньги можно также купить британские препараты «Инфанрикс» и «Инфанрикс-Гекса», либо канадский «Адасель», который применяется с четырехлетнего возраста. В рамках ОМС родители предпочитают прививать детей именно «Пентаксимом», так как отечественный аналог АКДС считается более реактогенным, отмечает «Медвестник».

Издание пишет, что в апреле Минздрав отозвал регистрацию «Инфанрикса», а поставки «Инфанрикс Гекса» приостановили из-за внесения изменений в регистрационное удостоверение. По данным «Медвестника», по состоянию на начало мая их так и не не восстановили.

Издание связалось с несколькими частными клиниками в Москве и спросило, есть ли у них «Пентаксим». В «К+31», сети клиник «Будь здоров», «БестКлиник» и MedSwiss этой вакцины не оказалось. В «Ниармедик» сообщили, что одна упаковка препарата есть только в одном филиале сети из 20. В то же время «Пентаксим» оказался в наличии в клиниках «Мать и дитя», «Инвитро», ЕМС и DocDeti. В клинике «Рассвет» журналистам сказали, что вакцина у них есть, но они прилагают усилия, чтобы поддерживать запас.

По данным RNC Pharma, на которые ссылается «Медвестник», в первом квартале 2024 года в частные и государственные российские клиники поставили 503 тысячи упаковок «Пентаксима». За аналогичный период 2023 года их было 576 тысяч, а за 2022 — 424 тысяч.

Педиатр и замглавврача по клинико-экспертной работе клиники DocDeti Павел Озорных в разговоре с «Медвестником» сказал, что не ожидает снижения заболеваемости коклюшем в России в 2024 году. По словам директора Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Ларисы Попович, ситуация может улучшиться лишь к 2026 году, когда у россиян сформируется коллективный иммунитет.

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