Израиль обвинил Испанию в призывах к его уничтожению

Глава МИД Израиля Исраэль Кац обвинил вице-премьера Йоланду Диас в подстрекательстве к уничтожению Израиля и убийству евреев, а главу испанского правительства Педро Санчеса — в пособничестве. Об этом Кац написал в соцсети X.

По его словам, Йоланда Диас вместе с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи и главой палестинской группировки ХАМАС, напавшей на Израиль 7 октября 2023 года, Яхья Синваром призывала «к ликвидации Государства Израиль и созданию палестинского исламского террористического государства от реки до моря».

«Не увольняя своего заместителя и объявляя о признании Палестины, вы являетесь соучастником в подстрекательстве к убийству еврейского народа и военным преступлениям», — написал Кац.

22 мая власти Испании объявили о своем решении признать независимое государство Палестина в границах 1967 года и со столицей в Восточном Иерусалиме. О том же заявили власти Норвегии и Ирландии. После этого Израиль выразил протест отозвал своих послов из этих стран.

28 мая решение испанского правительства о признании независимости Палестины вступило в силу. За неделю до этого Диас опубликовала в своих соцсетях видео, в котором заявила, что Палестина будет свободной «от реки до моря». В ноябре, после возобновления палестино-израильского конфликта, власти немецкой Баварии запретили этот лозунг, использующийся также запрещенной в стране ХАМАС, приравняв его к символу террористических организаций.

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