Чиновники потребовали снести храм после антивоенной проповеди настоятеля

Администрация Славянска-на-Кубани подала в Славянский городской суд иск с требованием снести Свято-Покровско-Тихоновский храм. Об этом говорится на сайте прихода, обратила внимание «Новая газета Европа». Храм на свои деньги в 1993 году построил отец Виктор (Пивоваров). В 2023 он прочитал в нем антивоенную проповедь и подвергся преследованию со стороны силовиков.

Иск о сносе храма был подан еще 18 апреля 2024 года. В нем чиновники назвали Пивоварова человеком, который «негативно относится к деятельности государственных органов РФ» и войне в Украине. Истцы обвинили священника в том, что он, находясь в храме, «высказал грубые реплики» в отношении российских военных.

В иске Свято-Покровско-Тихоновский храм называют «общественным местом с большим количеством посетителей, где неоднократно совершается преступление против основ конституционного строя и безопасности Российской Федерации». Это указано в качестве основания для сноса здания.

В феврале 2023 года 86-летний Пивоваров прочитал в храме антивоенную проповедь, после чего его оштрафовали на 40 тысяч рублей за «дискредитацию» армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП). Осенью того же года в храме прошли обыски. Один из служителей отец Иона рассказывал журналистам, что в храм ворвались люди в балаклавах, камуфляже и с автоматами. Они избили его и пытались насильно обрить. В итоге Иону арестовали на двое суток за «неповиновение полицейскому» (статья 19.3 КоАП).

Впоследствии на настоятеля храма Виктора Пивоварова завели уголовное дело о «повторной дискредитации» (ч.1 ст. 280.3 УК). Поводом стала его статья в блоге «Христианство сегодня», в которой Пивоваров назвал российских солдат подобием сатаны. Весной 2024 года его оштрафовали на 150 тысяч рублей. Эти деньги ему помогли выплатить жертвователи.

Виктор Пивоваров — архиепископ Славянский и Южно-Российский неканонической Российской православной церкви. До 2001 года эта церковь была частью Русской православной церкви (РПЦ), а затем откололась от нее. С тех пор РПЦ считает ее раскольнической.

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