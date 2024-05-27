В Челябинске произошла перестрелка с наемниками из ЧВК Вагнера

В Челябинске произошла массовая драка со стрельбой с участием наемников из ЧВК Вагнера. Об этом сообщили местное издание 74.ру и телеграм-канал Baza. Они также опубликовали видео инцидента, который, как сообщается, произошел 25 мая в одном из дворов Ленинского района города.

На кадрах, снятых очевидцем из окна соседнего дома, видно, как дерутся две группы мужчин. Одна из них одерживает верх, кладет своих оппонентов на землю и бьет некоторых палками по спине и ногами по голове. В какой-то момент к месту событий подъезжает два автомобиля, из которых выходит несколько молодых людей в черном. Они передергивают затворы пистолетов и открывают огонь по победителям, после чего уже те спасаются бегством.

Как утверждает Baza, конфликт начался из-за дочери бывшего наемника из ЧВК Вагнера, 18-летней Ангелины, чьего молодого человека по имени Артем избил ее бывший по имени Роман. Отец Ангелины 42-летний Александр назначил встречу Роману, на которую они оба приехали с друзьями.

Встреча закончилась дракой, верх в которой одержал бывший наемник и его товарищи, однако в критический момент на помощь Роману прибыли те самые молодые люди в черном, вооруженные травматическим оружием.

По данным телеграм-канала, нескольким участникам конфликта позже потребовалась медицинская помощь, а трое участников драки, в том числе несовершеннолетний, были задержаны силовиками.

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