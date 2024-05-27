Журналист американского издания Forbes Дэвид Экс назвал гомосексуалом российский танк-черепаху, применяемый на востоке Украины. Соответствующий материал опубликован на сайте издания.

Статья Экса посвящена модифицированным танкам Т-62, которые используются при разминировании территорий. У этой версии танка может отсутствовать пушка, однако такие машины укомплектованы дополнительной металлической броней. Один из подобных танков был замечен за работой в Марьинке — населенном пункте в Донецкой области, который был практически полностью уничтожен в ходе российского вторжения.

Издание опубликовало фотографию одного обгоревшего танка, задействованного в Донецкой области. На кадре виднелась нанесенная на танк надпись «Громозека Z», которую, по всей видимости, американский журналист принял за слово «гомосек», которым уничижительно называют гомосексуалов.

«Один печально известный танк-черепаха, получивший прозвище гомосексуал, наехал на цепочку мин и сгорел дотла, прежде чем экипаж покинул его», — говорилось в статье Forbes. Сейчас материал исправлен: редакторы удалили из текста слово Homosexual.

Громозека — персонаж книг Кира Булычева о приключениях Алисы Селезневой. Он также появляется в советских и российских мультиках о приключениях Алисы. Самый известный из них — мультфильм «Тайна третьей планеты», где Громозека показан как огромное существо белого цвета с шестью руками и зелеными усами.

Российские войска используют модернизированные танки Т-62 перед штурмовыми группами для разминирования территорий, по которым пройдут войска. В последнее время российская армия использовала такие машины в районе Часова Яра к западу от Бахмута. Российский войскам был дан приказ захватить этот населенный пункт к 9 мая, однако Вооруженные силы Украины (ВСУ) до сих пор удерживают город под контролем.

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