СДЭК перестал выдавать посылки из-за масштабного сбоя

Сайт и приложение СДЭК не работают из-за технического сбоя, сообщили в телеграм-канале сервиса доставки грузов. Компания уже больше суток не выдает и не принимает посылки.

«Все посылки будут бережно нами сохранены и выданы вам после устранения технических проблем. При необходимости, срок хранения на ПВЗ будет продлен. Обо всех изменениях мы будем сообщать незамедлительно», — говорится в сообщении в компании.

О приостановке обработки заказов СДЭК сообщил утром 26 мая. «В данный момент мы находимся на заключительном этапе восстановления полной работоспособности наших сервисов. 27 мая пункты выдачи заказов продолжат работу в штатном режиме», — отмечалось в публикации, однако в понедельник пункты выдачи так и не заработали.

Когда сервис восстановит работу, неизвестно. В компании отметили, что не будут вручную обрабатывать заказы, чтобы избежать возможных ошибок.

В начале полномасштабного российского вторжения в Украину появились сообщения, что российские военные массово отправляют украденные в Украине вещи через отделения экспресс-доставки в России и Беларуси. В частности, трехчасовую запись, на которой российские военные отправляют сотни коробок с различными вещами получил и опубликовал телеграм-канал «Беларускі Гаюн».

Позже в СДЭК заявили, что будут принимать посылки только если человек сможет подтвердить, что он собственник отправляемых вещей, например, предоставив чек.

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