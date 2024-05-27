Российские системы РЭБ сделали неэффективным американское высокоточное оружие

Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сделали неэффективными некоторые виды высокоточного оружия, поставленного США Украине для отражения российской агрессии. Об этом пишет газета The New York Times, ссылаясь на украинских военных и данные секретных отчетов командования ВСУ.

По данным издания, из-за применения Россией новых систем РЭБ значительно снизилась эффективность, в частности, корректируемых артиллерийских снарядов Excalibur калибра 155 миллиметров. По словам украинских военных, в начале войны эти боеприпасы применялись ВСУ с большим успехом, однако затем российская армия «адаптировалась» и смогла начать эффективно бороться с применением этого оружия.

По меньшей мере двое командиров артиллерийских расчетов ВСУ заявили журналистам газеты, что были вынуждены отказаться от использования Excalibur. Они также пожаловались, что часть полученного ими западного оружия «выходила из строя ценой человеческих жизней».

Младший научный сотрудник лондонского Королевского института объединенных оборонных служб (RUSI), специалист в области радиоэлектронной борьбы Томас Витингтон предположил, что российские военные научились глушить сигналы GPS, которые использует система наведения Excalibur.

Как пишет газета, украинские военные также сообщали о появившихся проблемах в применении корректируемых американских авиабомб JDAM и управляемых ракет РСЗО HIMARS.

В американском министерстве обороны признают успехи России в области РЭБ. Как сообщил изданию источник в Пентагоне, там «прекрасно осознают» наращивание Россией возможностей в области борьбы с американским высокоточным оружием. По его словам, специалисты ведомства работают над этой проблемой и «помогают Украине оставаться эффективной в очень сложной среде».

Ранее представители украинского военного командования уже заявляли о растущем преимуществе России над Украиной в области применения РЭБ.

«К сожалению, в этом плане <...> [ВС России] далеко опередили нас. Беспилотник не нужно сбивать зенитными ракетами или зенитными орудиями. Можно просто заставить его приземлиться, перехватить средствами РЭБ», — говорил по этому поводу летом сообщал спикер украинских Военно-воздушных сил Юрий Игнат в июле 2023 года.

В декабре 2023 года о создании новых российских систем РЭБ, которые превосходят зарубежные аналоги, заявлял Владимир Путин. Тогда же он обещал добиться поставок таких систем на фронт в Украине в необходимых количествах. «Да, их может не хватать где-то в какой-то момент в какой-то конкретной части. Я еще раз проговорю: протяженность линии соприкосновения свыше двух тысяч километров. В зоне боевых действий находятся 617 тысяч человек. Поэтому, конечно, где-то могут быть сбои», — говорил он.

Читать еще Кандидат от народа Американка поверила в теории заговора и пошла на выборы. Теперь она сидит в Конгрессе и блокирует помощь Украине

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.