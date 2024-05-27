Президент Эстонии пообещал поставить Россию и Путина на колени 

Мирные переговоры по Украине будут возможны только после того, как удастся «остановить российскую военную машину», заявил президент Эстонии Алар Карис в интервью финскому изданию Yle.

«Мы сделаем все возможное, чтобы поставить Россию и Путина на колени. Тогда могут начаться серьезные дискуссии о прекращении войны в Украине», — сказал он.

На заявление президента Эстонии отреагировали в российском министерстве иностранных дел. «А как это? Пусть покажет», — написала в своем телеграм-канале официальный представитель ведомства Мария Захарова.

В интервью Карис также отметил, что отстранение от власти Владимира Путина не обязательно приведет к переменам: «Возможно, нам придется пережить еще немало российских лидеров, прежде чем что-то начнет происходить. Поэтому давление со стороны стран Запада необходимо, в том числе, для того, чтобы даже простые россияне поняли, что надо что-то делать».

В то же время президент Эстонии не стал обвинять всех граждан России в том, что Путин так долго находится у власти, а также в том, что он напал на Украину.

«Давайте вспомним, как мы вели себя в лапах подобной системы? Да, были отдельные протестующие, которых посадили в тюрьму. Однако большинство людей говорили то, что хотели, и ждали удобного случая», — отметил он, ссылаясь эстонский опыт советской оккупации.

Кроме того, Карис добавил, что Киев «не видит необходимости» в отправке в Украину европейских военных. При этом он напомнил, что не уполномочен принимать решение об отправке эстонских военных за рубеж, так как подобные вопросы находятся в ведении парламента страны.

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