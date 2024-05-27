Тысячи жителей Папуа-Новой Гвинеи оказались погребены заживо из-за оползня

Более 2000 человек были погребены заживо в результате оползня, который обрушился на деревню в Папуа-Новой Гвинее в пятницу 24 мая. Об этом сообщает The New York Times.

«Оползень похоронил заживо более 2000 человек, нанес серьезные разрушения зданиям и продовольственным садам, а также оказал серьезное воздействие на экономическую жизнь страны», — цитирует издание письмо, которое в ООН направила исполняющая обязанности главы Национального центра по борьбе со стихийными бедствиями Лусете Ласо Мана.

По ее словам, проводить спасательные работы в районе сложно, потому что главная дорога в деревню заблокирована, а земля остается подвижной, так как под обрушившимися камнями течет вода. Днем в субботу в район прибыла колонна с гуманитарной помощью: местным жителям доставили брезент и воду. В воскресенье местное правительство раздало еду и воду примерно 600 людям.

Оползень обрушился на деревню Каокалам в провинции Энга около трех часов ночи с четверга на пятницу, когда многие местные жители спали, пишет NYT. Некоторые валуны, упавшие на дома, были больше грузовых контейнеров.

Ситуацию усугубляют межплеменные столкновения, которые начались еще до катастрофы, отмечает издание. Из-за конфликтов многие люди из соседних деревень сосредоточились в общинах, которые в итоге пострадали от оползня. В субботу между двумя кланами произошел новый конфликт, в результате которого погибли люди и сгорели десятки домов. По словам главы миссии Международной организации по миграции в Папуа-Новой Гвинее Серхана Актопрака, угроза применения насилия затрудняет доставку помощи в регион.

Пострадавшая деревня находится недалеко от города Поргеры, где расположен крупный золотой рудник. Это отдаленная и труднопроходимая местность. Как отмечает NYT, Папуа-Новая Гвинея богата природными ресурсами, но недостаточно развита, что делает ее особенно уязвимой для стихийных бедствий.

Читать еще Кандидат от народа Американка поверила в теории заговора и пошла на выборы. Теперь она сидит в Конгрессе и блокирует помощь Украине

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.