Компании «кума Путина» получили рекордную выручку

Российские компании бывшего украинского депутата Виктора Медведчука, которого называют кумом Владимира Путина, показали рекордную выручку за 2023 год. Чистая прибыль его компаний может достигать 600 миллионов рублей. Доходы фирм Медведчука подсчитало издание «Верстка».

По данным журналистов, пять связанных с Медведчуком российских компаний за 2023 год заработали 536,9 миллиарда рублей выручки (заработок без учета расходов). Это почти на 80% больше, чем эти же компании выручили в 2022 году. Самым прибыльным активом оказалась компания «АТИ», занимающаяся покупкой и продажей топлива. В 2023 году ее выручка составила 518,2 миллиарда рублей, когда как в 2022 году этот показатель составлял 288,7 миллиардов. При этом «АТИ» закончила год с чистой прибылью в 1,1 миллиарда рублей, утверждает «Верстка».

Другая нефтяная компания «кума Путина» — «НЗНП Трейд» — тоже зафиксировала рост выручки за 2023 год. Так, ее выручка выросла на 72% и достигла почти 13 миллиардов рублей, однако компания все же закончила год с убытком почти в два миллиарда. С убытком закрыла год и компания «Трейдпроект», которая владеет сетями заправок в нескольких регионах России. В 2023 году эта фирма выручила 4,2 миллиарда рублей, однако ушла в убыток на 17 миллионов.

«Верстка» утверждает, что Медведчук связан с еще двумя акционерными обществам — «ГК Маркет» и «Ренессанс». Чистая прибыль первого АО составила 12,7 миллиона рублей, а «Ренессанс» заработало в 2023 году 1,3 миллиарда рублей.Ранее «Верстка» сообщала о яхте стоимостью 886 миллионов рублей (9,6 миллионов долларов), которую получила семья Медведчука. Речь идет о скоростной яхте Pershing 9X, которую производит итальянская компания Ferretti Group. Это судно длиной в 28 метров с четырьмя каютами. Оно называется Amore Mio и было спущено на воду в 2023 году.

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