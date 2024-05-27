В Таиланде британец убил россиянина за домогательства жены

В Паттайе арестовали жителя Великобритании, который во время вечеринки ударил россиянина, после чего тот скончался. Об этом сообщает The Pattaya News.

По информации издания, погибший — 36-летний Игорь Васильев, а арестованный — 35-летний британец Рикки Аарон Уильямс. Конфликт между ними произошел на паттайской вилле в три часа ночи — в тот момент там проходила вечеринка.

28-летняя жена Уильямса рассказала, что супруг пригласил ее на вечеринку в компании друзей на вилле с бассейном. Она приехала туда и много выпила. В какой-то момент Васильев, который был среди гостей мероприятия, начал ее домогаться, хотя у него самого на этой же вилле была жена, отметила девушка. По ее словам, мужчина прошептал ей на ухо предложение заняться сексом.

Это вывело Уильямса из себя и он ударил Васильева кулаком в лицо, в результате чего тот упал на землю. После этого пара покинула мероприятие. По словам жены Уильямса, они не думали, что этот случай приведет к смерти Васильева.

The Pattaya News отмечает, что в момент падения россиянин ударился головой и твердый пол и получил травмы головы. Прибывшие на место медицинские работники пытались его спасти и госпитализировали мужчину. Васильев умер в больнице.

27 мая тайские силовики получили приказ найти и задержать Уильямса. Англичанина обнаружили на его собственной вилле в провинции Чонбури — примерно в 10 километрах от места, где проходила вечеринка. Его доставили в полицейский отдел и допросили. Уильямс признал вину и сказал, что сожалеет о произошедшем.

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