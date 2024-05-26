Силовики застрелили открывшего по ним огонь петербуржца

Сотрудники СОБР Росгвардии в ходе штурма застрелили жителя Санкт-Петербурга, который ранее открыл по ним огонь с балкона. Об этом сообщают «Фонтанка» и 78.ru. В пресс-релизе Росгвардии говорится, что мужчина был «нейтрализован».
Инцидент произошел днем 25 мая. По версии силовиков, мужчина открыл по ним стрельбу, а затем забаррикадировался в квартире на Народной улице. После нескольких часов переговоров бойцы спецназа Росгвардии взяли квартиру штурмом. Они применили табельное оружие и спецсредства. При этом среди силовиков пострадавших нет, говорится в пресс-релизе. Ранее телеграм-каналы писали, что один из силовиков получил легкое ранение.
Как отмечает 78.ru, прибывшие на место медики пытались реанимировать стрелявшего по силовикам мужчину, но спасти его не удалось.
По данным «Фонтанки», поводом для стрельбы стал конфликт мужчины с продавцом инвентаря для рыбалки в местном магазине. Несколько недель назад продавец сделал ему замечание из-за курения в общественном месте. 25 мая торговец вызвал полицию и заявил, что в него из травматического пистолета выстрелил посетитель — тот самый, которому он ранее сделал замечание. Пострадавшего госпитализировали с огнестрельным ранением, ушибленной раной головы, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.
Когда на место прибыли полицейские, напавший на продавца мужчина начал стрелять по ним с балкона восьмого этажа. На опубликованных кадрах было видно, что он вел огонь из длинноствольного оружия.
Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил, что нападавший был уроженцем Чечни по имени Лечи Алханов, ему было 59 лет. «По предварительной информации, неоднократно проходил лечение в различных медучреждениях для психически нездоровых людей», — сказал он про погибшего.
Телеграм-канал «Mash на Мойке» пишет, что Алханов был неоднократно судим в том числе по статьям о незаконном владении оружием, побоях и угрозе убийством. Депутат Александр Хинштейн утверждает, что погибший был многократно судим по 10 статьям УК, включая убийство, и провел «основную часть жизни» в местах лишения свободы.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (статья 317 УК), сообщает «Фонтанка».
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