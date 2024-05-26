Силовики застрелили открывшего по ним огонь петербуржца

Сотрудники СОБР Росгвардии в ходе штурма застрелили жителя Санкт-Петербурга, который ранее открыл по ним огонь с балкона. Об этом сообщают «Фонтанка» и 78.ru. В пресс-релизе Росгвардии говорится, что мужчина был «нейтрализован».

Инцидент произошел днем 25 мая. По версии силовиков, мужчина открыл по ним стрельбу, а затем забаррикадировался в квартире на Народной улице. После нескольких часов переговоров бойцы спецназа Росгвардии взяли квартиру штурмом. Они применили табельное оружие и спецсредства. При этом среди силовиков пострадавших нет, говорится в пресс-релизе. Ранее телеграм-каналы писали, что один из силовиков получил легкое ранение.

Как отмечает 78.ru, прибывшие на место медики пытались реанимировать стрелявшего по силовикам мужчину, но спасти его не удалось.

Фото: оружие в квартире стрелка («Фонтанка»)

По данным «Фонтанки», поводом для стрельбы стал конфликт мужчины с продавцом инвентаря для рыбалки в местном магазине. Несколько недель назад продавец сделал ему замечание из-за курения в общественном месте. 25 мая торговец вызвал полицию и заявил, что в него из травматического пистолета выстрелил посетитель — тот самый, которому он ранее сделал замечание. Пострадавшего госпитализировали с огнестрельным ранением, ушибленной раной головы, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

Когда на место прибыли полицейские, напавший на продавца мужчина начал стрелять по ним с балкона восьмого этажа. На опубликованных кадрах было видно, что он вел огонь из длинноствольного оружия.

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил, что нападавший был уроженцем Чечни по имени Лечи Алханов, ему было 59 лет. «По предварительной информации, неоднократно проходил лечение в различных медучреждениях для психически нездоровых людей», — сказал он про погибшего.

Телеграм-канал «Mash на Мойке» пишет, что Алханов был неоднократно судим в том числе по статьям о незаконном владении оружием, побоях и угрозе убийством. Депутат Александр Хинштейн утверждает, что погибший был многократно судим по 10 статьям УК, включая убийство, и провел «основную часть жизни» в местах лишения свободы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (статья 317 УК), сообщает «Фонтанка».

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