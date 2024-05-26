Концерт Ники Минаж отменили из-за ее задержания за наркотики

Рэп-исполнительница Ники Минаж извинилась перед фанатами, которые так и не дождались ее выступления в Манчестере, Великобритания. Поводом для отмены концерта стало задержание Минаж в аэропорту Амстердама за наркотики, сообщает The Guardian.

Выступление должно было состояться в 21:30 в субботу 25 мая. Однако Минаж не успела вовремя прилететь в Манчестер, так как ее задержали в аэропорту Схипхол в Амстердаме по подозрению в хранении легких наркотиков. В своих соцсетях музыкантка рассказала, что она провела в тюремной камере 5-6 часов. После этого ее отпустили и она прибыла в Манчестер около полуночи.

«Они преуспели в своем плане не позволить мне выйти на сцену […] Пожалуйста, примите мои самые глубокие и искренние извинения […] Вы, ребята, заслуживаете того, чтобы получать только хорошее. Я ненавижу вовлекать вас во что-либо, не связанное с развлечением», — написала Минаж.

Также она пообещала организовать новый концерт в Манчестере. Билеты тех, кто не дождался ее выступления в субботу, будут действительны.

В одном из твитов Минаж сообщила, что сотрудники аэропорта без согласия забрали ее сумку и нашли у нее травку. «Кстати, в Амстердаме трава легальна», — добавила она.

Как отмечает The Guardian, вечером в субботу на арене Co-op Live в Манчестере собралось около 20 тысяч фанатов Ники Минаж. Издание называет эту площадку самым большим крытым концертным залом в Великобритании. Фанаты рэп-исполнительницы были недовольны тем, что их до последнего не предупреждали об отмене концерта.

Фото: Temilade Adelaja/Reuters

Одна из них, девушка по имени Анна, рассказала Би-би-си, что они с парнем специально прилетели на концерт из Польши. На поездку они потратили в общей сложности около тысячи фунтов стерлингов (около 116 тысяч рублей).

«Я очень злюсь, потому что мой парень подарил мне билет на концерт ко Дню святого Валентина […] Минаж знает, что здесь все распродано. Это большие деньги», — сказала фанатка.

Некоторые другие поклонники Минаж не стали винить ее за произошедшее. «То, что произошло сегодня вечером, определенно не вина исполнительницы — это проблема, которая произошла в другой стране, и не следует сваливать все на нее», — сказала изданию 23-летняя Шаз Шах из Манчестера. Она заявила, что площадка Co-op Live должна была раньше сообщить собравшимся фанатам об отмене выступления Ники Минаж.

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