Более 10 человек погибли из-за российского удара по гипермаркету в Харькове

В результате российского удара по харьковскому гипермаркету «Эпицентр» погибли 16 человек. Об этом сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов. По данным офиса Генерального прокурора Украины, тела 10 погибших до сих пор не опознаны. Травмы в результате попадания российской ракеты в здание гипермаркета получили 43 человека.

По словам Олега Синегубова, площадь пожара составила 13,5 тысяч квадратных метров. В здании повреждена его конструкция, мебельный магазин и ТЦ. Также повреждения получили находящиеся рядом автобус и автомобиль. Синегубов добавил, что в гипермаркет попали две российские корректируемые авиабомбы (КАБ).

Фото: Олег Синегубов

Российская армия нанесла удар по строительному гипермаркету в Харькове днем в субботу 25 мая. Мэр города Игорь Терехов написал, что «Эпицентр» находится в спальном районе города в плотной гражданской застройке. Он также сообщил, что многие посетители магазина пропали без вести. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в гипермаркете могли находиться около 200 человек. В своем видеообращении он назвал Владимира Путина сумасшедшим.

«Этот удар по Харькову — очередное проявление российского безумия. Никак иначе это назвать просто нельзя. Только такие сумасшедшие, как Путин, способны убивать и терроризировать людей так подло. Уже известно, что есть раненые, есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким. Каждому, кто пострадал, будет оказана необходимая помощь», — сказал Зеленский.

Днем 25 мая российская армия обстреляла и другие районы Харькова. В результате пострадали 25 человек, сообщили в областной прокуратуре города.

26 мая президент Украины приехал в Харьков и записал обращение на фоне разрушенного гипермаркета. Он призвал лидеров стран к участию в Саммите мира.

Обновлено в 16:36. Добавлена новая информация о числе жертв.

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