Россия может использовать режим прекращения огня для подготовки к новому наступлению

Институт изучения войны (ISW) опубликовал очередной отчет, в котором говорится, что российские власти будут использовать любое соглашение о прекращении огня для подготовки к будущим наступательным операциям на территории Украины.

Аналитики ISW обратили внимание на несколько публикаций зарубежных СМИ, в том числе на статью Reuters. Агентство со ссылкой на несколько анонимных источников сообщило, что Владимир Путин готов начать переговоры с Украиной и заморозить военный конфликт. Как писал Reuters, нынешние позиции российской армии позволяют Путину объявить о победе России.

В отчете ISW говорится, что западные СМИ, основываясь на анонимных источниках, писали об аналогичном интересе Путина к переговорам в декабре 2023 года, январе и феврале 2024 года.

«Кремль регулярно притворяется заинтересованным в содержательных переговорах в рамках долгосрочной информационной операции, направленной на то, чтобы убедить Запад пойти на уступки в отношении территориальной целостности и суверенитета Украины», — отмечают аналитики ISW. Они подчеркивают, что заявления анонимных источников «резко контрастируют с официальной публичной риторикой и действиями России».

Кроме того, как отмечает ISW, неназванные источники зарубежных СМИ уделяют большое внимание вопросу территориальных уступок со стороны Украины, но при этом не упоминают другие «стратегические цели» войны. К ним аналитики относят в том числе «замену украинского правительства тем, которое (Путин — прим. «Холода») сочтет целесообразным, и “демилитаризацию” украинской армии».

По данным аналитиков ISW, соглашение о прекращении огня не помешает России возобновить наступательную кампанию. «Нет никаких оснований полагать, что Кремль будет уважать любое новое соглашение, обязывающее Россию не нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины», — говорится в отчете.

Аналитики утверждают, что такое соглашение позволит восстановить силы российской армии и подготовиться к наступательной операции «с целью смены режима, демилитаризации и завоевания Украины».

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