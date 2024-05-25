Россия опровергла открытие шлюзов на Днепропетровской ГЭС

Сопредседатель координационного совета по интеграции «новых регионов» при Общественной палате и председатель запорожского движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что информация об открытии шлюзов на Днепропетровской ГЭС не соответствует действительности.

В своем телеграм-канале Рогов написал, что шлюзы на плотине по-прежнему закрыты. «Вероятно, в оценке происходящего закралась неточность — шлюзы перепутали с шандорными затворками на гребле ДнепроГЭС», — написал Рогов.

Чиновник также отметил, что об открытии затворов и начале сброса воды он сообщил еще 23 марта. По его словам, это было сделано из-за невозможности генерировать электроэнергию на Днепропетровской ГЭС после повреждения генераторов из-за ракетного удара, нанесенного российской армией.

К своему посту Рогов приложил схему расположения части гребли ГЭС. На ней под цифрой «1» отмечены открытые затворы, под цифрой «2» — машинный зал ГЭС-2, под цифрой «3» — шлюз.

Российские СМИ со ссылкой на управление МЧС по Херсонской области пишут, что ведомство держит под контролем сброс воды на Днепропетровской ГЭС.

Ранее глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо написал в своем телеграм-канале, что Украина открыла все шлюзы на плотине Днепропетровской ГЭС.

Сальдо утверждал, что начался массовый сброс воды, которая будет пребывать в течение нескольких дней. По его данным, населенным пунктам в прибрежной зоне Херсонской области не грозил потом, однако могли быть подтоплены острова в дельте Днепра.

Украинские власти заявления Сальдо никак не комментировали.

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