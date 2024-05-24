Миллениал впервые станет католическим святым 

Итальянский подросток Карло Акутис, умерший в возрасте 15 лет в 2006 году, станет католическим святым. Как сообщает Vatican news, папа римский Франциск утвердил второе посмертное чудо Акутиса, необходимое для его канонизации.

Догматы римской католической церкви позволяют верующим молиться умершим, которые находятся в раю и могут попросить бога об исцелении больного. Рассмотрением случаев чудесного исцеления занимается специальный орган — медицинский совет Конгрегации по делам святых.

Родившийся еще в 1991 году Карло Акутис стал известным подвижником римской католической церкви еще при жизни. По словам его родителей, в возрасте трех лет Акутис просил их водить его в церкви, где он жертвовал свои карманные деньги. Позже он занимался еще несколькими видами волонтерской деятельности, а затем самостоятельно научился программировать и стал делать сайты для католических организаций, в том числе тех, которые документировали чудеса. Акутис умер в возрасте 15 лет от лейкемии.

Первым подтвержденным церковью посмертным чудом, которое совершил Акутис, стало исцеление бразильского мальчика, страдавшего от редкой формы расстройства поджелудочной железы. Как сообщалось, ребенок выздоровел после того, как получил в подарок футболку с изображением Актуиса, а местный священник помолился ему за здоровье мальчика.

Вторым чудом стало исцеление женщины из Коста-Рики, попавшей в аварию на велосипеде во Флоренции в 2022 году. 21-летняя Валерия Валверде перенесла экстренную краниотомию, чтобы уменьшить давление гематомы на мозг и находилась в критическом состоянии. Спустя шесть дней ее мать пришла молиться за ее здоровье на могилу Акутиса в городе Ассизи. Как заявляли представители церкви, в тот же день Валверде начала самостоятельно дышать, говорить и вновь почувствовала свои руки. Спустя десять дней ее выписали из реанимации, а сканы показали, что гематома в мозгу исчезла.

В опубликованном в четверг указе папа Франциск объявил, что созовет кардиналов для обсуждения канонизации блаженного Карло Акутиса. Как пишет Guardian, из 912 человек, которых канонизировал папа Франциск, последняя дата рождения приходится на 1926 год.

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