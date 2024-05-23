Зеленский попросит НАТО сбивать российские ракеты над Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Францию в честь для высадки союзных войск в Нормандии, а также саммит стран стран Большой семерки (G7) в Италии, пишет Politico со ссылкой на источники, знакомые с его планами. В ходе этой поездки Зеленский намерен попросить НАТО сбивать российские ракеты над Украиной, как это делали США и Великобритания во время нападения Ирана на Израиль.

Также планируется обсудить вопрос об увеличении военной поддержки со стороны Запада, к чему президент Украины уже призывал в своих последних интервью.

Кроме того, как пишет издание, Зеленский попросит США и европейские страны об аресте российских активов, чтобы направить их на улучшение обороны и последующее восстановление Украины.

Прибытие Зеленского в Нормандию будет иметь большое символическое значение, пишет издание, поскольку именно здесь высадились военнослужащие из США, Великобритании и союзных войск, чтобы бороться с оккупационными силами Германии. Это событие означало открытие Второго фронта в Западной Европе.

22 мая американские конгрессмены обратились к главе Пентагона Ллойду Остину с просьбой разрешить Украине наносить удары американским оружием по территории России, а также увеличить поставки военной помощи. По словам парламентариев, той помощи, которая сейчас оказывается Украине, недостаточно для улучшения ситуации на фронте. Запрет на использование оружия США не позволяет украинской стороне обстреливать тылы российской армии под Харьковом во время развернувшегося наступления России.

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