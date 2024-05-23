Норвегия запретит въезд российским туристам

Правительство Норвегии вводит дополнительные ограничения на въезд в страну для туристов из России. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте правительства.

С 29 мая вступят в силу новые правила, согласно которым гражданам России, въезжающим в Норвегию в туристических и других целях «не первостепенной важности», будут отказывать в пересечении границы. Нововведения коснутся тех, у кого есть шенгенская виза, выданная Норвегией до 30 мая 2022 года или другими странами Шенгенского соглашения.

Исключения могут сделать для тех, кто въезжает в Норвегию, чтобы навестить проживающих в стране близких родственников — родителей, супругов, сожителей и детей, — а также для граждан России, которые планируют работать или учиться в Норвегии и других странах Шенгенской зоны.

Также исключения сделают гражданам России, которым Норвегия предоставила шенгенскую визу после введения ограничений на выдачу виз весной 2022 года. Отдельные исключения существуют для дипломатов, жителей Шпицбергена и тех, кого пригласили власти Норвегии.

«Решение об ужесточении правил въезда соответствует норвежскому подходу, который заключается в том, чтобы поддерживать союзников и партнеров в противостоянии незаконной агрессивной войне России против Украины», — заявила министр юстиции Норвегии Эмили Мель.

Как отмечает «Агентство», Норвегия была последней граничащей с Россией страной, которая разрешала въезд по туристическим визам. Ранее решение об ограничении въезда приняли Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша. Осенью прошлого года Финляндия полностью закрыла КПП на сухопутной границе с Россией. В сентябре 2023 года Норвегия также закрыла въезд в страну на автомобилях с российскими номерами.

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