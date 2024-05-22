Семья убитой Веры Пехтелевой получит компенсацию за халатность полицейских

Заводский районный суд Кемерово обязал МВД выплатить 700 тысяч рублей семье Веры Пехтелевой в качестве компенсации морального вреда из-за халатности полицейских, сообщает правозащитный проект «Травмпункт».

Так, 600 тысяч рублей обязали выплатить родителям, а еще 100 тысяч — дяде убитой девушки.

Полицейских, обвиненных в халатности, приговорили к условным срокам в июле 2023 года, назначив им по два года лишения свободы. Речь идет о майоре Михаиле Балашове и капитане Дмитрие Тарицыне.Также условные сроки получили диспетчеры Мария Пономарева, Мария Дунаеве и Кристина Юдинцева. Они проигнорировали звонки соседей, которые сообщили им о криках Пехтелевой, которую в это время убивал ее бывший парень Владислав Канюс.

Канюс запер Пехтелеву в квартире, где насиловал и жестоко избивал в течение нескольких часов. В итоге он задушил девушку шнуром от утюга.

Позже Канюса задержали и приговорили к 17 годам колонии, обязав выплатить семье погибшей четыре миллиона рублей. Однако, не пробыв в колонии и года, Канюс отправился на войну в Украине и был помилован Владимиром Путиным, а исполнительное производство в отношении него было приостановлено.

«Приговор обязал его выплатить в качестве компенсации морального вреда 4 миллиона рублей потерпевшим — по 1,5 миллиона родителям, 1 миллион — ее дяде, а еще 200 тысяч рублей государству за адвокатов по назначению. Указ президента избавил его и от этих обязательств, о чем нам уже доложили судебные приставы», — рассказывал ранее отец Пехтелевой. Указ о помиловании Канюса Путин подписал 27 апреля 2023 года.

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