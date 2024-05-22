Рыбий жир может повышать риск сердечных заболеваний

Регулярное употребление добавок с рыбьим жиром с высоким содержанием омега-3 может увеличить риск сердечных заболеваний и инсульта. Об этом со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале BMJ Medicine, сообщает The Guardian.

Группа исследователей из Китая, США, Великобритании и Дании на протяжении 12 лет наблюдала за здоровьем более 400 тысяч участников британского биобанка. Они пытались найти связь между употреблением рыбьего жира и появлением у людей мерцательной аритмии, сердечных приступов, инсультов и сердечной недостаточности. Также они изучали, есть ли связь между приемом таких добавок и смертью людей без диагностированных сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследователи пришли к выводу, что употребление добавок с рыбьим жиром по-разному влияет на людей, у которых есть, и у которых нет проблем с сердцем.

Например, людям с мерцательной аритмией прием добавок помогал на 15% снизить риск остановки сердца, а пациенты с сердечной недостаточностью на 9% меньше рисковали умереть из-за развития этого заболевания. В целом ученые зафиксировали наибольший положительный эффект от приема рыбьего жира для пожилых людей (у них риск смерти снизился на 11%) и мужчин с диагностированными заболеваниями сердца (риск смерти снизился на 7%).

В то же время для людей, которые регулярно употребляли добавки, не имея проблем с сердцем, риск развития мерцательной аритмии вырос на 13%, а риск инсульта — на 5%. Среди здоровых пациентов, принимающих рыбий жир, чаще всего с инсультом или развитием сердечной недостаточности сталкивались женщины (на 6% чаще, чем мужчины) и некурящие люди (на 6% чаще, чем курящие).

Авторы исследования обратили особое внимание на то, что оно было обсервационным, то есть без вмешательства в течение болезней пациентов. Из него нельзя делать выводы о непосредственных причинах, отмечают они. Также исследователи не раскрывают информацию ни о дозировке, ни о составе добавок рыбьего жира, которые принимали люди. Ученые добавили, что большинство участников были белыми, поэтому результаты могут быть неприменимы к людям других этносов.

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