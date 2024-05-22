Провоцирующие рак токсичные химикаты обнаружены в бассейне Великих озер 

Токсичные «вечные химикаты» (ПФАС) обнаружены в бассейне Великих озер, где сосредоточено почти 95% пресной воды США, передает The Guardian, ссылаясь на результаты исследования.

Эти вещества используются в десятках областей промышленности и могут вызывать рак, проблемы с печенью, почками, спровоцировать врожденные дефекты и ряд других заболеваний. Их называют «вечными химикатами», поскольку они не распадаются естественным образом и постоянно перемещаются в воде, земле и воздухе.

Согласно исследованию, высокий уровень ПФАС был замечен на территории всего бассейна. При этом содержание токсинов в городских районах по типу Чикаго было значительно выше, чем в сельских. Однако уровень содержания химических веществ в осадках, выпадающих на территории бассейна, не варьировался — его показатели идентичны тем, что наблюдаются в промышленно развитых районах Чикаго или Кливленда.

По словам соавтора исследования Марты Веньер из университета Индианы, это говорит о повсеместном распространении химикатов: «ПФАС в дожде — это один из основных источников загрязнения озер».

Самым загрязненным «вечными химикатами» оказалось озеро Онтарио — рядом с ним расположено наибольшее количество городских районов. Менее загрязненным — Верхнее. Тем не менее, как отмечают авторы исследования, ПФАС копится в Верхнем, поскольку там практически отсутствует водообмен, в то время как из озера Онтарио химические вещества быстро попадают в Атлантический океан.

«Нам необходимо контролировать источники, выбрасывающие ПФАС в атмосферу и в водоемы, поскольку все это в конечном счете оказывается в озерах», — добавила Веньер.

По ее словам, ученые не думали, что воздух и дожди являются основными источниками ПФАС в бассейне Великих озер.

Ранее исследователи из Падуанского университета в Италии впервые опубликовали прямые доказательства того, что ПФАС приводят к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые обнаружили связь между смертями, вызванными сердечно-сосудистыми заболеваниями, и ПФАС на примере жителей региона Венето в Италии.



Часть жителей этого региона пила воду из источника, расположенного рядом с заводом, активно использовавшим ПФАС, а другая — потребляла чистую воду из другого источника. В период с 1985-го по 2018 годы — когда источники воды были наиболее загрязнены химикатами — оказалось, что в «грязной части» Венето от сердечно-сосудистых заболеваний умерло на четыре тысячи больше людей, чем среди тех, кто пил воду из другого источника.

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